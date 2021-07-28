印尼餐廳「內用20分鐘」引議　東南亞各國用餐規定統整

《四方報》報導，台灣7月27日迎來降級，防疫禁令也跟著鬆綁，包括台中、台南、高雄等多數縣市政府都宣布有條件開放內用，但基本上也要採取梅花座、採用隔板區隔用餐民眾。在疫情嚴峻的印尼近日也決定因應民生鬆綁部分防疫禁令，其中就包括開放20分鐘的餐廳內用，引來民眾討論。東南亞地區各國的最新用餐規定為何？以下為你一次統整。
印尼
印尼在疫情升溫後開始在爪哇和峇里島地區實施第四級（最高層級）的社交距離措施（PPKM），關閉商場、學校採取線上教學、非必要行業需居家工作、暫時關閉宗教場所等；該措施將實施至8月2日。儘管目前疫情依舊嚴峻，但在看到近日確診數有下降的情形後，佐科威近日宣布鬆綁部分措施，包括傳統市場開放、非必要商場可以開放50%並營業到每天下午3點等等。
餐飲部份，政府則開放民眾入內用餐20分鐘，不論是街邊小吃、小餐館或一般餐廳，一律只能用餐20分鐘，就算是坐在戶外座也一樣。政府也提醒民眾用餐時盡量不說話。在先前較為寬鬆的3級PPKM措施下，民眾則可以室內用餐30分鐘。印尼內政部長強調，這項措施是為了防止民眾在餐廳逗留，因為時間一旦拉長民眾就會開始邊吃邊聊。儘管如此，這項新規定推出後仍引發民眾質疑不切實際，指出在狼吞虎嚥的情形下根本無法好好享受餐點；有餐廳老闆也在推特上抱怨自己的客人以老人居多，要在20分鐘內用餐完畢是強人所難。
馬來西亞
馬來西亞經歷兩個月的封城後經濟民生受到衝擊，當局決定8月開始不再延長封城措施後，政府也正擬定鬆綁部分社交距離規範。儘管目前尚未頒布明確規定，但馬來西亞總理慕尤丁於24日表示，正在考慮開放讓已經完成兩劑疫苗施打的民眾回到餐廳用餐，並鬆綁社交及運動活動限制。不過，部分疫情較緩和的地區如砂拉越州、沙巴等地區在幾週前已經先行開放室內用餐，不過還是必須配合當地政府祭出的SOP相關規定；如砂拉越州就規定恢復入內用餐的餐廳工作人員必須至少完成一劑疫苗施打。
新加坡
新加坡近來疫情升溫，當局20日宣布，自7月22日至8月18日，禁止餐廳內用，只開放外帶或外送餐點，並關閉健身房等室內活動場所；群聚的人數限制也由原本的5人降至2人，就算是已經施打疫苗者也不例外。8月9日的國慶日則延到21日舉行。針對未來疫情趨緩後將如何鬆綁防疫措施，新加坡經濟部長Lawrence Wong26日表示，防疫禁令的鬆綁將視疫苗施打狀況而有所不同，沒有完成兩劑疫苗施打的民眾將無法回到餐廳用餐或使用健身房，因為打疫苗者抵抗力更好。
菲律賓、越南、泰國
菲律賓近期也宣布大馬尼拉都會區及其他四個省份將實施更嚴格的禁令，餐廳內用只能開放20%容流量，若餐廳有相關「防疫安全證書」（Safety Seal）則可以開放30%容流量讓民眾餐廳內用。戶外餐廳的內用容流量則可以開放到50%。越南當局於24日宣布首都河內封城，本月初開始封鎖的越南最大城胡志明市，則延長封鎖禁令到8月1日。河內也於7月13日開始暫停餐廳內用服務，目前尚不知何時會開放。疫情也十分嚴峻的泰國原本預計在7月將重啟餐廳內用，但於6月28日宣布曼谷及周邊省份將持續暫停內用，且餐廳晚上8點至早上4點不能營運。
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