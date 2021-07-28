藍轟蔡政府不顧體育　民進黨提具體作為：蹭奧運政治消費

立院黨國民黨團今（28）日召開記者會稱，檢視蔡政府對體育國手的培訓和照顧令人「難過」，民進黨發言人周江杰今日下午表示，自2016年蔡英文總統上任後，不僅逐步提高預算經費，也針對「國民體育法」進行修法，對於這次東京奧運也提出「黃金選手計畫」，從飲食照顧開始做起，給予培訓選手全程照顧與協助，這些都是實踐蔡英文對台灣體育重視的作為，絕不會像國民黨只是嘴巴說說重視體育而已。

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周江杰說，國民黨若真的重視台灣體育發展，就不會在2018年立法院要趕著通過「國民體育法」的修法時，卻用1萬421條法案拖延修法的通過時間；也沒有在這4年裡為選手爭取經費，國民黨現在卻利用奧運如火如荼展開的此時，蹭奧運聲量，根本就只是在做政治消費。

周江杰進一步說明，自蔡英文上任以來，民進黨政府具體落實體育相關作為。教育部體育署自2017年修改「獎勵各級學校聘任專任運動教練實施要點」後，在各級學校聘用專任教練部分，2020年政府編列的經費已達1億1,606萬元，補助641位專任教練。相較2015年，國民黨政府聘任211名專任運動教練，經費編列4,071萬元，民進黨不但經費成長了7,535萬元，聘用教練人數也增加了430位。

周江杰也說，蔡英文上任後，逐年提高體育署的預算，2020年已達132.9億元，相較2015年前總統馬英九執政時編列97.33億元，高出許多；另運動發展基金編列，亦提高至2021年67.93億元，與2015年23.94億元相比，將近3倍之多。

周江杰也表示，民進黨政府為了備戰2020東京奧運以及2024年巴黎奧運，編列每年3億元的經費，推動「黃金選手計畫」，從選手的飲食、訓練、治療等，都有專屬專業團隊全程照顧，有最好的器材、專屬教練、物理治療師、訓練師、培訓員等。

周江杰說，今天連立法院國民黨團總召費鴻泰都對蔡英文執政以來體育預算的成長給予肯定，民進黨很樂見國民黨能與民進黨一同重視台灣體育的發展，希望國民黨能如費鴻泰所說，未來不會對體育相關預算有任何杯葛，或以奇怪的理由提案刪除凍結，拖延預算的通過。

周江杰表示，本屆奧運選手屢創佳績，截至今日中午前台灣已有六面獎牌入袋。包括1面昨日的女子舉重金牌，2面銀牌，以及3面銅牌。民進黨執政後對於體育選手的照顧與培訓提供更好的環境，也樂見國民黨一齊來關心，繼續共同支持體育相關經費，為體育選手提供最有力的後盾，讓台灣在各項競技項目上發光發熱。