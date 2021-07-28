莊智淵是精神典範！郭台銘曝他「私下為人」：有情又有義
台灣40歲「桌球教父」莊智淵昨（27）日晚間在16強賽事中鏖戰埃及阿薩選手至第七局，最終以3：4惜敗，其奮戰精神仍讓台灣人的大力讚賞。連鴻海創辦人郭台銘今（28）日都特別發文稱讚莊智淵是「努力不懈，拼搏到底的精神典範」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-28 16:23:23
郭台銘先講述觀賽的心路歷程，「昨日，我看了莊智淵的比賽，智淵以4:3落敗，止步16強，但整場比賽你來我往，對手贏得很不容易。40歲打奧運有多難？在對手有身材優勢的壓制下，智淵沒讓對手佔得任何便宜，力戰七局」。
郭台銘隨後分享，自己與莊智淵結緣是在2013年，當時經人推薦希望他能協助智淵作育英才，推廣桌球。莊智淵和他的母親還曾向人表示：「有企業能投入桌球，不限於他的球館，他都覺得很好，自己能負擔的，就還是自己來沒關係」。早在2008年莊智淵就已經將他所有積蓄加上借貸拿來興建「智淵桌球館」，為了能培育下一代的優秀選手。由此可知莊智淵為公不私的人格特質。
後來鴻海公司捐贈了一批場館設備，並從013年起支持智淵「青年選手十年計劃」，每年約六百萬的經費共計10年，都投入在培育下一代的年輕選手。
郭台銘也認為，「莊智淵是個坦言敢言，有為有守，有情有義之人，五度爭戰奧運，20年的時間，他競競業業的揮拍拼戰每一場比賽，拼戰每一分鐘，我相信莊智淵帶給大家的，不只有競技場上的獎牌，而是努力不懈，拼搏到底的精神典範」。（編輯：潘毅）