高雄確診同住者也染疫　陳其邁：零星感染短時間還會存在

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陳其邁也呼籲，現在雖然三級降為二級，民眾當有類似呼吸道症狀，或兩周後有發燒症狀，應到社區篩檢站篩檢，不過，民眾也要有認知，當口罩拿下來就會有存在感染風險。他也認為，參加涉及南北移動的人或自己有南北移動旅遊史都要特別注意身體狀況，假如有所疑慮建議前往社區篩檢站篩檢。
高雄市今天新增1名確診案例，案15725為46歲男性，經衛生局疫調，發現其同住者也有1人PCR呈陽性（尚未有案號），目前連同密切接觸者共匡列31人。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，昨天晚上近9點半衛生局接獲通報，高市有46歲男性採檢確診，該名案15725，昨天晚上經連夜疫調至今天凌晨，發現其7月26日出現症狀，沒有特殊病史，也無就醫記錄，27日下午就醫採檢PCR，Ct值12.9很低（病毒含量高）。
潘炤穎指出，透過疫調，發現案15725的同住接觸者，有1人確認PCR也呈陽性，Ct值22.8，經往前追溯14天，同住接觸者於7月25、26日曾與友人聚會，13至16日也有與友人聚會，21日曾出現腹瀉，但只有1天，衛生局研判案15725應是被同住接觸者感染，相關疫調釐清中。
案15725的密切接觸有3人，包含室友1人、友人2人，非密切接觸者28人，目前共匡列31人，其中同住室友PCR陽性，友人1人PCR陰性，其他人快篩陰性，但仍在檢驗中。潘炤穎表示，這起案例研判與國內近期群聚感染途徑類似，相關感染源有脈絡可尋。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。