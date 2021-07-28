台積電傳在熊本設廠　日媒分析背後原因：巨額補貼成關鍵

「護國神山」台積電是全球半導體生產龍頭，有日媒引述消息來源指出，目前台積電正考慮在日本設廠，熊本縣成為候選地之一，並分析熊本縣除了半導體生產所需的水資源豐富，相關產業集中也是原因之一。能否提供大規模支援以補貼需要巨額投資的設廠成本等成為實現的關鍵。





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《共同社》27日報導，根據日本政府相關人士透露，台積電董事長劉德音在7月股東大會上透露，目標是前往日本設廠，目前已經進行實地考察，但未提及具體合作方和建設地點。有日本政府相關人士透露，台積電希望進駐日本時，政府能夠提供金錢投資，可能需要高達數千億日圓的輔助金。因為半導體工廠建設是數千億日圓，甚至超過1萬億日圓的大型投資，而台積電也指出，在日本生產的成本很高。





報導分析，熊本縣的特點在於半導體生產所需的水資源豐富，因此相關產業集中，成為台積電建廠候選地之一。但根據條件，設廠談判也可能遭遇困難。而熊本縣周邊有SONY集團的感光元件工廠，有觀點認為，屆時台積電若設廠成功，SONY將會向台積電新工廠進行採購。





由於美中兩大國在半導體技術優勢競爭激烈，且隨著數位化浪潮推進，作為生產高科技機械不可或缺的半導體需求也日益增加，能夠確保半導體供應無虞更成為了國家性課題，因此招攬台積電敬祝的競爭也越來越激烈。



