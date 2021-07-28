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更改疫苗品牌意願影響接種順位？陳時中舉2情況說明原則

▲指揮官陳時中在28日指揮中心記者會上，說明有關疫苗預約順序的相關問題。（圖／疾管署直播）
▲指揮官陳時中在28日指揮中心記者會上，說明有關疫苗預約順序的相關問題。（圖／疾管署直播）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-28 16:49:09

有關疫苗意願登記與預約平台順序，若有調整勾選疫苗廠牌會被納入下一輪，引發外界質疑有順序過亂且有不公平疑慮，指揮中心指揮官陳時中今（28）日強調，在一輪期限內有更改意願的，順序並不會因為調整而有改變，有差的只會在進入到預約平台後，才會要等這輪打完後就重新登記。

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中央流行疫情指揮中心今日下午召開記者會，指揮官陳時中針對疫苗登記順序議題表示，有關意願登記順序，只要在同個階段做意願登記的人，都是照著原來的排序，不會因為有調整而被往後擺，但如果是已經進到預約系統裡，有預約過沒去打的的就要等這輪預約完後、施打完才能重新登記。

陳時中說明，這是兩件事情，一個是同階段同時登記的人，不管怎麼選擇，只要在截止日前有登記到，就會按照順序去排，不會說有做更改就被排到後面去，但若你是有預約但後來沒施打者，在29日中午以後就可以修改品牌意願，收到預約後也預約完成者，就要等到這輪施打完畢。

至於要如何登記預約，陳時中表示，可預約接種尚未預約者，可於29日中午12時後到系統上修改；本輪已完成預約者，則要等到8月7日下午17時後到系統上修改。

陳時中指出，每個人對疫苗的選擇都是根據自己的身體健康跟保護自己所做的決定，有的人對高端有信心、有的人對莫德納有信心等等，都是一樣的，並不會說什麼打高端疫苗者就是白老鼠的說法，因為疫苗都是有經過食藥署審查通過的。

▲7月28日全台新增18例新冠肺炎本土病例。（圖/NOWnews製圖）
▲7月28日全台新增18例新冠肺炎本土病例。（圖/NOWnews製圖）
 

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