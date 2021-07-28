各縣市紛喊疫苗不夠　陳其邁：「儉腸捏肚」勉強夠用

全台拚疫苗覆蓋率的時候，多個縣市卻傳出因中央撥配的疫苗不足，必須暫停疫苗施打，包括新北市、雲林縣、嘉義市、苗栗縣都陸續宣布暫停施打疫苗或是疫苗預約，高雄夠不夠用？市長陳其邁則表示，「儉腸捏肚」（台語：省吃儉用）東湊一點西湊一點勉強夠用，但之後疫苗庫存就會非常非常緊張。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-28 16:53:51｜2021-07-28 17:23:30
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，1922疫苗預約系統的依據，就是根據場站的接種量能，包含接種站開設的規模、時段，以及疫苗數量配置，高雄市一向在三項條件都吻合的確認預約數量，高雄這波登記預約施打的人數約在12萬6千人左右，可預約時間內的大型場站醫護、服務人員配置，以及基層院所接種量能、疫苗數量配合民眾的接種意願登記，這是依據實際手上疫苗數量及中央可以撥配的疫苗數量去算的，目前這樣的數量剛好。
但市長陳其邁不諱言表示，疫苗調度當然是比較緊張，現在疫苗數量和實際的需求相對來說還是有點落差，但是疾管處同仁、醫療院所、診所，有些甚至自備1CC空針，這樣「儉腸捏肚」，這邊剩的一點那邊剩的一點，蒐集起來勉強還夠用，這次疫苗施打雖然比較緊張，但是勉強可以達到平衡，但這波打完可能疫苗在庫存上就非常非常緊張，所以我們每一支疫苗都非常小心處理，希望能撥付更多的疫苗數量供給預約施打的民眾。
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