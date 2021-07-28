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教師暫緩打疫苗惹議　陳時中：開學前14天施打計劃沒變

▲指揮中心28日召開疫情記者會，針對高中教職、補教業老師施打疫苗狀況做說明。（圖／疾管署直播）
▲指揮中心28日召開疫情記者會，針對高中教職、補教業老師施打疫苗狀況做說明。（圖／疾管署直播）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-28 17:13:40｜2021-07-28 17:14:35

教師、補教業的施打疫苗作業臨時喊卡，引發民怨，指揮中心在今（28）日記者會上表示，由於上一波疫苗發出去的量相對較大，待昨日最新收到的58萬劑AZ疫苗封緘檢驗過後，就會撥一部分給相關教職使用，目前預期應該會在8月4日配發下去，數量及預約量都是足夠的，部分地方政府比較擔心跟急迫，先把上一批要打的量先打他們也不反對，只是可能後續在新一批配發下去的時候會有一小段空窗期，但強調，開學前讓教職施打疫苗計劃並沒有變。

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指揮中心指揮官陳時中在今日的記者會上，針對因應學校日後在開學後，為了讓大家可以安心到校上課，有制定相關政策要求老師這端，需要在開學前14天施打疫苗完畢，這個計劃並沒有變，但對於教師跟補教業的施打變更計畫，只是是希望，可以讓昨日剛進來的58萬劑AZ疫苗，可以到8月4日配發新一批疫苗能有個接續。

陳時中指出，不管是疫苗的數量還是預約量，針對教職部分量是足夠的，指揮中心也外跟各地方正府在全國防疫會議時溝通過，由於上一波疫苗發出去的量相對較大，那時候也有提過要大家不要擔心明天或下禮拜沒有，因為有一定的量還有保留，新到貨的疫苗之後也會用作教職施打，讓他可以跟原來的量無縫接軌。

陳時中說，但目前有些老師團體跟地方團體有非常擔心跟急迫，就把先保留下來的量先拿來打，這部分指揮中心不反對，只是這樣做在8月4日配發後中間可能會有小段空窗期。

至於開學條件，陳時中則稱希望是在有一定條件下開學才會比較安全，當相關開學日子仍須由主管單位來做一個判定，有任何問題也都可以大家一起來討論。

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