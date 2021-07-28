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弱勢學童線上學習缺配備 中國附醫捐筆電白米應急

▲中國附醫防疫送愛不打烊，偕企業捐贈筆電白米助弱勢家庭。（圖／記者金武鳳攝，2021.7.28)
▲中國附醫防疫送愛不打烊，偕企業捐贈筆電白米助弱勢家庭。（圖／記者金武鳳攝，2021.7.28)

記者金武鳯/台中報導

2021-07-28 17:29:54

新冠肺炎疫情各級學校改採遠距教學，弱勢家庭因數位設備短缺，學子受教權受到波及。中國附醫「防疫送愛不打烊」，今天攜手由鉅建設、林增連慈善基金會，共同捐助30台筆電、500包白米應急。獲贈一台筆電的「小全」說，家中沒有筆電，這段期間，他和弟弟都是輪流借用媽媽手機完成線上學習。他感謝能獲贈電腦，將來會更用功學習報答。

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林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，本土疫情急速升溫時，大家急切關心疫苗問題。事實上，對許多經濟弱勢家庭而言，可能更迫切的是基本生活溫飽受到影響。尤其，因為學校停課不停學，各校啟動遠距教學，在這3C數位時代，看似方便、快速的學習方式，對於弱勢孩童來說，因為數位設備短缺，受教權已受到波及。

▲中國附醫偕企業做公益，受贈學童感謝善心助學，致送感謝卡。（圖／記者金武鳳攝，2021.7.28)
▲中國附醫偕企業做公益，受贈學童感謝善心助學，致送感謝卡。（圖／記者金武鳳攝，2021.7.28)
 

「當前除了防疫，送愛也不打烊」林嘉琪表示，看到弱勢家庭的需要，上周起聯合中國附醫與由鉅建設發動募捐，時間急迫，第一批先送出30台筆電及500包白米，大家後續還會努力，樂於當孩子飛向夢想的趐膀。，

獲贈筆電的「小全」，是世展會中區辦事處服務的弱勢家庭之一。區處長胡婉雯說，統計全國4.8萬名受助兒有7000多人無電腦可用，其中很多是兄弟姐妹共用，或勉強周手機完成線上學習。為此世展會推動「看見希望，讓愛轉動，防疫送愛不打烊」活動，目前尚缺3000多台，盼更多人響應。

▲中國附醫偕企業捐贈的筆電及白米等物資堆得像小山。（圖／中國附醫提供）
▲中國附醫偕企業捐贈的筆電及白米等物資堆得像小山。（圖／中國附醫提供）
 

「小全」今年即將升上國一，今天親手送上感謝卡，感謝大家善心幫忙。他說，疫情期間線上教學，他家沒有筆電，和升小五的弟弟，只好借用在餐廳工作媽媽的手機，手機螢幕小、連線過程畫質也經常會變成「馬賽克」，學習上真的很困擾。

中國附醫院長周德陽說，院方秉持董事長蔡長海回饋社會理念，今年初與投入世界展望會「紅包傳愛」活動後，得知弱勢家庭在疫情警戒下，生活困頓及學童遠距上課數位落差立即伸援，除了捐電腦等物資，並由教學志工們利用醫院汰換下來的電腦，協助北屯加恩堂學童課輔班架設數位電腦教室，以及台中浸信會課輔班課輔課程等，能力所及，希望用具體行動關懷需要幫忙的人。　

 

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