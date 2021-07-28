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士林再傳長照機構群聚感染？北市府證實：目前6人確診

▲台北市社會局長周榆修28日證實，士林區某長照機構已有6人確診。（圖／台北市政府提供）
▲台北市社會局長周榆修28日證實，士林區某長照機構已有6人確診。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-28 17:37:47

台北市士林區6月時才爆出某長照機構院內感染，引發社會各界議論。不過在全台疫情趨緩的情況下，現階段又有另一間位在士林的老人安養機構爆發群聚感染。對此台北市政府方面也證實相關消息，並透露目前有4名住民以及2名工作人員確診，目前也針對相關確診人員進行疫調，並將其他住民及工作人員進行隔離。

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台北市好政連線發起人林延鳳今（28）日爆料，表示接獲民眾陳情，士林區某間由社會局管轄的長照機構傳出群聚感染。林延鳳表示，以這次發生確診的長照機構來看，機構目前均並未開放家屬探視，個案到底是去醫院就診感染，或是經由工作人員感染，尚待北市衛生局做出完整疫調資料。

對此台北市社會局長周榆修也在今天下午的防疫記者會上說明，表示5至6月該院35位住民及20位工作人員已接種疫苗，這個月26日一名住民因發燒等症狀送急診，但因高齡因素，所以該名住民是機構內唯一未接種疫苗的人員，並於27日PCR確診。

周榆修強調，社會局方面立刻通知所有住民家屬，告知後續處理程序，共採檢56人，含住民36人，工作人員20人，疫調匡列直接接觸者13位居家隔離，含住民、護理師、照服員等工作人員。陽性確診有5位，包含工作人員2及住民3位，加上27日確診住民，共6名確診者，今天將完成機構清空、清消。33位PCR陰性住民送聯醫各院區進行隔離，18位PCR陰性的工作人員則送專責防疫旅館。

▲台北市政府28日公布士林區某長照機構的確診狀況。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府28日公布士林區某長照機構的確診狀況。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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