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鄭州洪水灌地下車庫　200名車遭淹損失恐達4.3億

▲中國河南省鄭州遭洪水侵襲，傳出有高級社區的地下停車場有200多輛名車慘遭水淹。（圖／翻攝自微博）
▲中國河南省鄭州遭洪水侵襲，傳出有高級社區的地下停車場有200多輛名車慘遭水淹。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-28 17:42:49｜2021-07-28 17:42:56

中國河南省上週連日暴雨，多個地區都傳出災情，根據中國官方7月27日最新通報，已經有71人因災遇難死亡。其中省會鄭州市有不少小區的地下停車場遭到洪水倒灌，還有高級社區的三層地下停車場傳出有200多輛名車慘遭水淹，保守估計損失至少1億多人民幣（約台幣4.3億元）。

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綜合中媒報導，在這一次河南暴雨災情當中，鄭州有不少小區地下停車場遭到洪水到逛，其中位於金水東路與東風渠交匯處西南角的高級社區瀚海晴宇，在暴雨過後足足三層地下停車場全被淹沒，大約200多輛車泡在水中，其中還有勞斯萊斯、賓士、寶馬等名車，保守估計認為，車輛損失至少1億多人民幣。

不少住戶表示，20日當天下午鄭州雨勢突然變大，但是社區管理並沒有及時提醒，直到停車場開始湧進洪水，才通知住戶將車從地下三樓移往地下二樓，但是不少人聞訊趕來移車時，發現已經為時已晚。有住戶表示，車庫裡的水流把人沖到站都站不穩，很快的地下三樓已經淹滿，不過才20分鐘的時間，地下二樓也都是水。社區管理只在停車場入口設置十幾公分高的沙袋，根本起不了一絲作用，大家只能眼睜睜看著愛車被大水淹沒。

一名住戶表示，當前其車同款二手車市場價大概在95萬人民幣左右(約410萬新台幣)，而保險只能報75萬左右(約320萬新台幣)。還有車主說，他家有4輛車，包括1輛藍寶堅尼、1輛勞斯萊斯、1輛賓士。大雨當天，2輛賓士在地下停車場，目前還泡在水裡。幾天下來已經有將近200戶住戶上報車輛損失，不少家庭甚至有3、4輛車子被淹，被煙的車輛大概有200多輛。初步估計，有130多名車主並沒有車損險，維修費用恐怕相當可觀。

《大河報》報導指出，22日下午就已經有工作人員在架設幫浦和水管抽水，現場工作人員表示，要將地下三層停車場抽完水，可能需要花上10天以上。

▲鄭州高級社區地下停車場淹水，工作人員正在進行抽水排水作業。（圖／翻攝自微博）
▲鄭州高級社區地下停車場淹水，工作人員正在進行抽水排水作業。（圖／翻攝自微博）
 

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