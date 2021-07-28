因應可能的豪大雨　屏縣第四輪疫苗施打調整日期

由於中央氣象局預料未來幾天有豪大雨發生的可能，屏縣府今日緊急公佈暫停1922的預約平台，並調整疫苗施打時間，除預約在醫院與診所者時間不變外，原訂8月1至4日在速打站及衛生所施打者，一律延到8月5日施打，至於預約7月30日、31日及8月5日的民眾則依原訂時間施打，提醒民眾注意調整後的時間及安全，再依約前往施打。
記者黃正忠／屏東報導
2021-07-28 17:58:18
縣長潘孟安表示，由於預料可能發生豪大雨，要求屏縣府團隊立刻調整各施打站預約接種數量及門診時間，緊急公告預約在醫院與診所施打的時間不變外，而7月30日至7月31日及8月5日已預約民眾，依預約時段及地點前往接種。
另外，速打站及衞生所8月1日至8月4日停止接種，已完成預約的民眾不必重新預約，只要持預約證明於8月5日的原預約時段到原預約場所接種即可。
此外，1922預約平台也即刻起關閉，到今日中午截止，完成預約人數22761，已獲通知撥補數6000劑，後續則仍等待中央陸續撥補。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。