中央補助30億蓋淡北道路沒下文 議員呼籲侯友宜自籌經費
新北市推動興建淡水河北側的平面道路，但30億元的補助館卻遲遲沒下文，引發無黨團結聯盟總召蔡錦賢議員的不滿，要求新北市長侯友宜30億自己出，不用靠中央；侯友宜回應，該新北市擔當的一定擔，但但還沒到那個時候，同時也要尊重交通部及北市。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-28 17:56:57
新北市議會今（28）日進行市政總質詢的議程，蔡錦賢針對淡北道路的進度質詢侯友宜；蔡錦賢認為，淡北道路是很早就已評估興建的道路，2020年1月已通過環評，市長承諾拚2023年通車，但中央30億元的補助館卻沒有下文，呼籲新北市自編預算、自籌經費來做，不要再延宕下去，新北也可自己推動。
侯友宜指出，淡北道路不僅是淡水人的救命道路，對雙北的市民而言相當重要，淡北道路開發案去年已通過環評，但由於涉及到台北市、交通部的權責範圍及中央補助款項，因此行政院裁示希望跟北市民代與民眾多溝通；此外，受疫情三級警戒影響無法召開說地方說明會，導致開發案進度稍有延宕。
侯友宜強調，淡北道路對北市的衝擊，並沒有外面說的那麼嚴重，不只是錢的問題，希望能跟台北市溝通好、尊重交通部，取得大家的諒解，事情才能圓滿；承諾新北市將與台北市共同召開說明會，向市民清楚說明相關的規劃，盼盡速推動淡北道路的開發案，以解決長年來交通壅塞的問題。
新北市議員李翁月娥則關心蘆洲地區萬坪醫院的興建進度，侯友宜表示，蘆洲萬坪醫院興建案只要一通過都市計畫的核定，市府就馬上推動；原住民議員馬見則不滿勞工局與勞動部的安心即時上工職缺，資訊有落差，侯友宜緩頰，最重要體恤受疫情衝擊的勞工，會請勞工局與勞動部再來溝通。