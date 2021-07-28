國高中教師疫苗開打　陳其邁：疫苗勉強可平衡

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新北、雲林、嘉義等地因為中央分配的疫苗不足，紛紛宣布停打或暫停預約，陳其邁表示，高市府在疫苗調度是比較緊張，疫苗數量相對和實際的需求有點落差，但我們的疾管處同仁也正努力協調爭取，還有醫療院所甚至自備1CC空針，這樣節省勉強可以平衡。
陳其邁也指出，這波國高中教師打完，幾乎所有疫苗庫存可能就非常緊張，但市府還是每一支疫苗都非常小心處理，希望中央能多撥給高市府更多的疫苗數量可以供給預約民眾。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，1922疫苗預約系統有很重要的依據，包含規模、時段、疫苗數量配置，高雄市一向三項條件都吻合確定預約數量，這次疫苗數量約10萬6千劑左右且在高雄疫苗接種上會依據排程名冊按部就班，這是一貫的原則，高雄在今、明兩天針對國高中老師 共有2.3萬人，目前正安排接種中，接種率如何這部分目前觀察接種狀況踴躍，因為大家都有責任接下來面對的學生即將到校，必須要有適當保護，因此感謝教師團體配合。
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