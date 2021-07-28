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國高中教師疫苗開打　陳其邁：疫苗勉強可平衡

▲針對中央分配的疫苗不足部分縣市紛紛宣布停打或暫停預約，市長陳其邁表示疫苗勉強可平衡。(圖／高市府提供)
▲針對中央分配的疫苗不足部分縣市紛紛宣布停打或暫停預約，市長陳其邁表示疫苗勉強可平衡。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-28 19:19:51

針對中央分配的疫苗不足，部分縣市紛紛宣布停打或暫停預約，市長陳其邁表示，高雄市在疫苗的調度上目前是有比較緊張，疫苗數量和實際的需求相對有點落差，還有些醫療院所甚至自備1CC空針，在這樣節省下雖然比較緊張但在疫苗施打上勉強可平衡。

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▲高雄市苗接種均依據排程名冊按部就班，這是一貫的原則且醫療院所都相當節約，因此雖然比較緊張但勉強可以平衡。(圖／高市府提供)
▲高雄市苗接種均依據排程名冊按部就班，這是一貫的原則且醫療院所都相當節約，因此雖然比較緊張但勉強可以平衡。(圖／高市府提供)
新北、雲林、嘉義等地因為中央分配的疫苗不足，紛紛宣布停打或暫停預約，陳其邁表示，高市府在疫苗調度是比較緊張，疫苗數量相對和實際的需求有點落差，但我們的疾管處同仁也正努力協調爭取，還有醫療院所甚至自備1CC空針，這樣節省勉強可以平衡。

陳其邁也指出，這波國高中教師打完，幾乎所有疫苗庫存可能就非常緊張，但市府還是每一支疫苗都非常小心處理，希望中央能多撥給高市府更多的疫苗數量可以供給預約民眾。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，1922疫苗預約系統有很重要的依據，包含規模、時段、疫苗數量配置，高雄市一向三項條件都吻合確定預約數量，這次疫苗數量約10萬6千劑左右且在高雄疫苗接種上會依據排程名冊按部就班，這是一貫的原則，高雄在今、明兩天針對國高中老師 共有2.3萬人，目前正安排接種中，接種率如何這部分目前觀察接種狀況踴躍，因為大家都有責任接下來面對的學生即將到校，必須要有適當保護，因此感謝教師團體配合。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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