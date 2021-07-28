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行政院傳出9月再發5倍消費券　柯文哲：我乾脆發100倍券

▲針對行政院9月可能在發消費券，這次為「5倍券」一說，台北市長柯文哲27日表示，發消費券還是要有政策效果，不然他也可以號召發「100倍券」。（圖／台北市政府提供）
▲針對行政院9月可能在發消費券，這次為「5倍券」一說，台北市長柯文哲27日表示，發消費券還是要有政策效果，不然他也可以號召發「100倍券」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-28 17:59:28

新冠肺炎疫情在台灣趨緩，不過兩個多月的三級警戒，對於各行各業的影響相當大。因此傳出行政院方面研擬，可能在9月時再度發放振興消費券，而比起前一次的「三倍券」，這次很有可能是「五倍券」。對此台北市長柯文哲今（28）日下午被問及該議題時，似乎相當不以為然，更直言「不然我主張發100倍券好了」，直言政策還是要有政策引導作用、有時間限制。

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柯文哲表示，回歸學術來說，發振興券還是要有2個目的，一是政策引導作用，「例如去年發三倍券時，北市方面積極導入無現金交易。」柯文哲表示，他不認為產業完全回到過去，因為後疫情時代，產業一定要轉型，得做到輔導產業轉型目標。

柯文哲直言，一般來說振興券時間拉太長會沒效果，變成「剛性需求」，以他為例，去年他是使用悠遊卡拿到3000元，「每天坐公車，坐到12月時，最後問家裡缺什麼去市場花掉，這對刺激經濟就沒效果。」柯文哲說，所以如果振興券要對刺激經濟有效果，第一是政策引導效果，第二要有時間限制，不然沒有加速的作用。

媒體追問，桃園市議會通過每人補發5000元現金，還有澎湖、桃園都有自行發行振興券想法？柯文哲重申，有人主張六倍券，他主張100倍券，有議會說要發5000元，他說乾脆每個人發5000萬好了？這時候不是亂喊價，政治還是要務實，政策要有引導作用，還是要考慮實務性，時間一拉長，根本沒刺激作用，只會回到大家日常所需，經濟學原則，大家都知道。

▲7月28日全台確診個案分布圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月28日全台確診個案分布圖。（圖/NOWnews製圖）
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