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馬來西亞疫情燒不停　添1.7萬人染疫再創新高

▲馬來西亞COVID-19疫情嚴峻，近16天新增確診人數天天破萬，今天暴增1萬7405人染疫，再次刷新馬國單日確診人數紀錄；至今全國累計確診案例為106萬1476起。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞COVID-19疫情嚴峻，近16天新增確診人數天天破萬，今天暴增1萬7405人染疫，再次刷新馬國單日確診人數紀錄；至今全國累計確診案例為106萬1476起。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-28 21:45:28

（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）馬來西亞COVID-19疫情嚴峻，近16天新增確診人數天天破萬，今天暴增1萬7405人染疫，再次刷新馬國單日確診人數紀錄；至今全國累計確診案例為106萬1476起。

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近來Delta變種病毒株肆虐東南亞，成為全球疫情重災區。馬來西亞自6月實施封鎖迄今，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍居高不下，自13日起，單日確診人數屢創紀錄，繼25日通報1萬7045起新增案例後，今天新增確診人數又再度飆破1.7萬人。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，新增1萬7405人確診，其中工業化程度最高的雪蘭莪州（Selangor）確診病例7171例，占比最高；首都吉隆坡也添2880起確診案例。至今全國累計106萬1476人確診。

馬來西亞人口約3270萬人，單日確診數不斷飆升之際，死亡案例也居高不下。昨天又有超過200起死亡病例，共有207人病故；到昨天為止，累計8408人病故，1023人在加護病病房治療。

綜合媒體報導，馬來西亞如同其他東南亞國家，均面臨呼吸器、氧氣短缺的問題。

同時，馬來西亞也加速推動疫苗接種。「星報」（The Star）報導，截至27日，馬國有1248萬7441人接種一劑，590萬5906人完成接種2劑，這代表約29.7%的成人已接種2劑。（編輯：韋樞）1100728

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