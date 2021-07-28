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莊智淵輸球江宏傑不捨　「不倒女王」吐北京奧運受傷內情

▲江宏傑開直播聊東京奧運，坦言莊智淵無緣8強，替對方覺得可惜。（圖／江宏傑臉書）
▲江宏傑開直播聊東京奧運，坦言莊智淵無緣8強，替對方覺得可惜。（圖／江宏傑臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-28 18:55:09

近日東京奧運開跑，全球瘋賽事轉播，江宏傑攜手師妹木木林葦妮開直播聊天，昨（27）日晚也特邀有著「不倒女王」稱號的跆拳道好手蘇麗文、羽球好手白馭珀一起同框聊天，2位嘉賓也大爆當年跆拳道經典傳奇之戰內幕。他們也談到莊智淵在東京奧運賽事上無緣8強，讓江宏傑替莊智淵感到可惜。

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2008年北京奧運蘇麗文負傷出征女子跆拳道57公斤量級銅牌戰，全場倒地11次，仍未屈服，被封為經典傳奇賽事。白馭珀分享出任大學教授的林醫師，甚至以當年這場傳奇賽事做為教材，讓學生分別以醫師與選手的角度思考，傷勢如此嚴重是否該繼續比賽。蘇麗文回憶起此事說道：「那時我問他說『腳斷了嗎？』他回我說『沒有，沒事』，我們倆一直自我安慰沒事...」當時林醫師拿超大的針筒，幫她抽了滿滿6管血再包起來。但其實當時蘇麗文不只是身體嚴重負傷，內心也倍受煎熬。原來在北京奧運前不久，她才得知爸爸癌症末期，讓她一度想放棄比賽，但爸爸卻依然鼓勵她要完成夢想。

▲江宏傑對於莊智淵落敗感到很可惜。（圖／華研國際提供）
▲江宏傑（左上）、蘇麗文（左下）、白馭珀（右下）開直播聊東京奧運。（圖／華研國際提供）
此外，東京奧運上，莊智淵在16強賽出戰埃及Assar Omar，最後以3比4落敗，無緣8強。江宏傑說：「剛剛是有點可惜，真的是差一點點！這幾天看奧運真的感觸良多，大家的拚勁都讓我很感動。」

▲廖允杰分享江宏傑打桌球側拍照。（圖／廖允杰臉書）
▲江宏傑為莊智淵感到可惜。（圖／廖允杰臉書）
 

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