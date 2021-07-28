穩了？英國連7天新確診下降　92%成年人有新冠抗體

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英國政府7月19日迎來「自由日」，全面解除英格蘭地區的防疫限制，酒吧、餐館時隔超過1年重新開放，原本許多公衛專家認為傳播能力更強的Delta變種病毒株會導致確診病例暴增，但沒想到確診病例卻在呈現逐漸減少的趨勢。
利茲大學（University of Leeds）小兒科教授格里芬（Stephen Griffin）向《金融時報》表示，英格蘭病例數下降確實是個好消息，但與過去的情況、他國經驗相比，逐步解封疫情還能夠趨緩，實在也是讓人費解。
愛丁堡大學傳染病學家伍爾豪斯（Mark Woolhouse）認為，這可能是因為2020年歐洲杯足球賽結束的關係，但也有可能與過去2週病毒篩檢量減少有關。同時，雖然近日倫敦降下暴雨，但英國大部分地區仍長時間維持好天氣，這讓人們走到空氣流通的戶外進行社交活動，間接將低染疫風險。
英國國家統計局近日還發布一項統計數據，英國目前92%的成年人擁有病毒抗體，而「Real world data」數據則顯示，接種一劑AZ疫苗對Delta變種的保護例為30%至60%，接種2劑AZ疫苗後上升為67%。英國早前有些公衛專家認為，剛剛接種第一劑疫苗的年輕人可能成為新的感染者，但目前看來年輕族群並未出現大規模疫情爆發的問題。
目前英國已施打8390萬劑疫苗，3730萬人已經完成疫苗接種，佔總人口55.9%，《每日郵報》引述一位高級內閣官員看法，從疫苗接種率和超過570萬人確診的現況來看，英國實際上已達到「群體免疫」的目標。
但公衛專家還是呼籲大眾保持警覺，東安格里亞大學（University of East Anglia）醫學教授亨特（Paul Hunter）表示，「如果我膽子夠大的話，我可能會賭7月19日（解封）的影響不會導致確診人數上升，但實際上我沒有把握。」英國至少還有800萬位成年人尚未接種疫苗，18歲以下的兒童也沒有施打，也就是說病毒仍然有傳播的空間。
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