COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

穩了？英國連7天新確診下降　92%成年人有新冠抗體

▲部分專家認為，英國疫情趨緩是受到戶外活動增加、歐洲杯結束等因素影響。圖為7月初觀賞歐洲杯足球賽的英國民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲部分專家認為，英國疫情趨緩是受到戶外活動增加、歐洲杯結束等因素影響。圖為7月初觀賞歐洲杯足球賽的英國民眾。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-28 18:04:31｜2021-07-28 18:04:47

英國週一（26）新增2萬4950例確診，昨（27）日新增2萬3511例，為上週感染平均的一半。而且過去一週檢測出的新冠肺炎（COVID-19）新增確診案例連日下降，讓原本擔憂每日新確診例可能會突破10萬的公衛專家感到又驚又喜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合英國媒體報導，英國公共衛生署（PHE）數據顯示，過去7天當地總共新增22萬9828例確診，和前一週的33萬2068例相比，減少了10萬2240例（31%）。7月26日的2.5萬例確診則是7月17日峰值5.4萬例的一半。

英國政府7月19日迎來「自由日」，全面解除英格蘭地區的防疫限制，酒吧、餐館時隔超過1年重新開放，原本許多公衛專家認為傳播能力更強的Delta變種病毒株會導致確診病例暴增，但沒想到確診病例卻在呈現逐漸減少的趨勢。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲英國解封加上天氣變熱，不少民眾選擇戶外活動，間接降低室內的染疫風險。（圖／美聯社／達志影像）
利茲大學（University of Leeds）小兒科教授格里芬（Stephen Griffin）向《金融時報》表示，英格蘭病例數下降確實是個好消息，但與過去的情況、他國經驗相比，逐步解封疫情還能夠趨緩，實在也是讓人費解。

愛丁堡大學傳染病學家伍爾豪斯（Mark Woolhouse）認為，這可能是因為2020年歐洲杯足球賽結束的關係，但也有可能與過去2週病毒篩檢量減少有關。同時，雖然近日倫敦降下暴雨，但英國大部分地區仍長時間維持好天氣，這讓人們走到空氣流通的戶外進行社交活動，間接將低染疫風險。

英國國家統計局近日還發布一項統計數據，英國目前92%的成年人擁有病毒抗體，而「Real world data」數據則顯示，接種一劑AZ疫苗對Delta變種的保護例為30%至60%，接種2劑AZ疫苗後上升為67%。英國早前有些公衛專家認為，剛剛接種第一劑疫苗的年輕人可能成為新的感染者，但目前看來年輕族群並未出現大規模疫情爆發的問題。

目前英國已施打8390萬劑疫苗，3730萬人已經完成疫苗接種，佔總人口55.9%，《每日郵報》引述一位高級內閣官員看法，從疫苗接種率和超過570萬人確診的現況來看，英國實際上已達到「群體免疫」的目標。

但公衛專家還是呼籲大眾保持警覺，東安格里亞大學（University of East Anglia）醫學教授亨特（Paul Hunter）表示，「如果我膽子夠大的話，我可能會賭7月19日（解封）的影響不會導致確診人數上升，但實際上我沒有把握。」英國至少還有800萬位成年人尚未接種疫苗，18歲以下的兒童也沒有施打，也就是說病毒仍然有傳播的空間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
61.96%38.04%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.15%28.85%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
29.41%70.59%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.54%17.46%
2021-07-26-2021-07-29
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀