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巷仔內／最大在野黨防疫沒戰績　黨主席選戰還在算計

▲國民黨主席江啟臣領導下的國民黨被黨內評價防疫無戰功，民進黨因防疫不力支持度下降，國民黨卻沒從中得利。（圖／資料照片）
▲國民黨主席江啟臣領導下的國民黨被黨內評價防疫無戰功，民進黨因防疫不力支持度下降，國民黨卻沒從中得利。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-28 18:56:26｜2021-07-28 18:56:34

國民黨主席選舉日程終於塵埃落定，敲定在9月25日投票，但身為最大在野黨，面對近期民進黨執政一連串的失誤，竟然毫無功能，喪失民心；黨內竟然還有時間搞內鬥，先是黨主席江啟臣戀棧權位，搞出黨主席任期可以因疫情「自動延任」的荒謬說法，引發爭議，而前國民黨主席朱立倫雖被黨內視為現階段最能帶領國民黨再起的關鍵人物，卻還在算計哪個時候宣布參選對自己有利，有這樣的在野黨，執政黨還需要害怕嗎？

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國民黨主席選舉原定在7月底舉行，卻因為疫情影響而延宕至今；先前台灣新冠肺炎本土病例暴增，理應是在野黨最好的舞台，不但可大力抨擊民進黨並未超前部署，疫苗存量不足，以及國產疫苗爭議，此外肺炎疫情奪走多條人命，民怨四起，更是國民黨好好發揮監督角色的時機，可是時至今日，民進黨的支持度下跌，但國民黨也沒有起色，可見這一個多月來，國民黨中央毫無戰功。

國民黨選擇戰場的能力一向很有問題，原本各界期待在中生代的江啟臣領導下，國民黨能更貼近民意，擊中民進黨要害，但或許黨主席改選的日程近了，江啟臣及黨中央把拚個人選舉看得比全黨更重要，先是舉辦鍋碗瓢盆挺醫護活動，被醫護抗議而取消；在國產疫苗爭議上，正當全黨抨擊高端的安全性時，江啟臣又冒出要把手臂留給高端，讓黨內炸鍋。

不僅如此，江啟臣還仿效名嘴朱學恆，送行政院長蘇貞昌「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」的藏頭詩花籃，此舉也讓黨內人士大嘆，毫無黨主席的格調，竟然用鄉民梗揶揄行政院長，不但失了高度，也沒有為國民黨加分。

對外毫無戰功就算了，對內也是各種算計。在黨主席任期上，江啟臣理應是接任前黨主席吳敦義的任期至8月18日，但考紀會為了護駕，還搬出可以因疫情自動延任的說法，引發爭議。但事實上，江啟臣既然要參選黨魁，本該請假參選，維持黨務中立，卻為了自身選情，試圖想要拖延任期，掌控黨機器。

江啟臣原本是帶著國民黨支持者的期待而選上國民黨主席，成為最年輕的黨魁，但可能期待越高，失落也就越大，江啟臣任內的種種表現，都越來越讓黨內人士質疑他帶領國民黨再起的能力，也導致反江勢力不斷集結。

朱立倫雖被視為目前可以帶領國民黨再起的人選，但朱立倫到現在都還沒有表態是否要參選黨魁，還在算計哪一個時機點對自己有利，又或是在等待誰自動退選，確保自己的羽毛完好無缺。國民黨的領導人欠缺勇氣和承擔，只顧自身利益，有這樣的在野黨，難怪民進黨好整以暇，儘管面對執政這麼嚴重的失誤，照樣可以坐等國民黨自爆。

國民黨主席選戰已經逐漸明朗，過去可能的熱門人選，包括前高雄市長韓國瑜、國民黨智庫副董事長連勝文幾乎無參選可能，中廣董事長趙少康也因資格問題被排除在外，朱立倫、江啟臣終須一戰，只是以目前態勢來看，終將回歸檢視黨主席任內政績，在黨內砲聲隆隆下，江啟臣是否可能退出黨魁選舉，親征桃園市長當做退場機制，還有待觀察。

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