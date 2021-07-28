巷仔內／最大在野黨防疫沒戰績　黨主席選戰還在算計

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國民黨選擇戰場的能力一向很有問題，原本各界期待在中生代的江啟臣領導下，國民黨能更貼近民意，擊中民進黨要害，但或許黨主席改選的日程近了，江啟臣及黨中央把拚個人選舉看得比全黨更重要，先是舉辦鍋碗瓢盆挺醫護活動，被醫護抗議而取消；在國產疫苗爭議上，正當全黨抨擊高端的安全性時，江啟臣又冒出要把手臂留給高端，讓黨內炸鍋。
不僅如此，江啟臣還仿效名嘴朱學恆，送行政院長蘇貞昌「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」的藏頭詩花籃，此舉也讓黨內人士大嘆，毫無黨主席的格調，竟然用鄉民梗揶揄行政院長，不但失了高度，也沒有為國民黨加分。
對外毫無戰功就算了，對內也是各種算計。在黨主席任期上，江啟臣理應是接任前黨主席吳敦義的任期至8月18日，但考紀會為了護駕，還搬出可以因疫情自動延任的說法，引發爭議。但事實上，江啟臣既然要參選黨魁，本該請假參選，維持黨務中立，卻為了自身選情，試圖想要拖延任期，掌控黨機器。
江啟臣原本是帶著國民黨支持者的期待而選上國民黨主席，成為最年輕的黨魁，但可能期待越高，失落也就越大，江啟臣任內的種種表現，都越來越讓黨內人士質疑他帶領國民黨再起的能力，也導致反江勢力不斷集結。
朱立倫雖被視為目前可以帶領國民黨再起的人選，但朱立倫到現在都還沒有表態是否要參選黨魁，還在算計哪一個時機點對自己有利，又或是在等待誰自動退選，確保自己的羽毛完好無缺。國民黨的領導人欠缺勇氣和承擔，只顧自身利益，有這樣的在野黨，難怪民進黨好整以暇，儘管面對執政這麼嚴重的失誤，照樣可以坐等國民黨自爆。
國民黨主席選戰已經逐漸明朗，過去可能的熱門人選，包括前高雄市長韓國瑜、國民黨智庫副董事長連勝文幾乎無參選可能，中廣董事長趙少康也因資格問題被排除在外，朱立倫、江啟臣終須一戰，只是以目前態勢來看，終將回歸檢視黨主席任內政績，在黨內砲聲隆隆下，江啟臣是否可能退出黨魁選舉，親征桃園市長當做退場機制，還有待觀察。