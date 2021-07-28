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郭婞淳戴香奈兒經典耳環奪舉重金牌！盤點1萬5有找夢幻款

▲舉重女神郭婞淳摘下本屆東奧首面金牌，佩戴的 CHANEL 經典耳環瞬間引起熱搜。（圖／美聯社、翻攝自CHANEL官網）
▲舉重女神郭婞淳摘下本屆東奧首面金牌，佩戴的 CHANEL 經典耳環瞬間引起熱搜。（圖／美聯社、翻攝自CHANEL官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-07-28 19:43:42

「舉重女神」郭婞淳昨（27）日不負眾望，代表台灣拿下本屆東京奧運第一面金牌！她在 59 公斤級女子舉重決賽，以抓舉 103 公斤、挺舉 133 公斤、總合 236 公斤的成績三破奧運紀錄，一時沸騰全網！賽後郭婞淳獲頒金牌的那一刻，大家都跟著她一起感動地紅了眼眶，鏡頭特寫郭婞淳淚光閃閃的臉龐時，耳垂上一對 CHANEL 經典款耳環雅緻閃耀著低調光芒，燃起所有女人的購買慾！

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▲女神郭婞淳奪金！（圖／美聯社）
▲女神郭婞淳奪金！（圖／美聯社）
就像是貼身的幸運符碼，翻閱郭婞淳的社群網站，發現她常常紮起俐落馬尾，在耳間點綴上精巧的耳飾，從這個小細節看見郭婞淳力與美兼具的一面。眾多粉絲笑稱，自己拿不到奧運金牌，也要跟郭婞淳戴同款的耳環！

▲郭婞淳（圖左）與洪萬庭出席品牌活動。（圖／UNDER
▲郭婞淳（圖左）與洪萬庭出席品牌活動。（圖／UNDER ARMOUR）
▲郭婞淳常常佩戴
▲郭婞淳常常佩戴 CHANEL 耳環。（圖／翻攝自郭婞淳 KUO, Hsing-Chun粉絲專頁）
CHANEL 一直是女人心中的夢幻逸品，而價格落在新台幣萬元上下的經典款雙 C Logo 耳環，更被視為入門款必敗的單品之一，以標誌性雙 C Logo 為基調，搭配玲瓏有致的貼耳設計，即使每季推陳出新，連基本款都不見得常在櫃上現蹤，搶手的很！以下就為大家盤點 1 萬 5 有找的女神同款耳飾。

▲▲金屬雙
▲金屬雙 C 耳環，金、琉璃珠。（圖／翻攝自CHANEL官網）
鏤空設計的經典雙 C Logo 中，一顆顆琉璃珍珠獨立鑲嵌，正面看上去擁有穿透性，對 CHANEL 來說相當具代表性的珍珠，彷彿獨自漂浮其中，十分細膩。另外還有金屬銀製鑲嵌水晶的版本可收藏。

▲金屬雙
▲金屬雙 C 耳環，銀、水晶。（圖／翻攝自CHANEL官網）
▲全新雙
▲全新雙 C Logo 層疊耳環，金、 銀與水晶。（圖／翻攝自CHANEL官網）
令人眼睛為之一亮的爆紅全新耳環！在基本款金色大雙 C 前面，俏皮斜襯著一對銀色鑲有水晶的小雙 C，別出心裁的異色金屬 Double 雙 C 層疊在一起，讓人又驚又喜！

▲全新雙
▲金、 銀與水晶耳環。（圖／翻攝自CHANEL官網）
立體交錯的雙 C Logo 標誌背後，鑲嵌著數顆小水晶，彷彿一面瀑布自後方流瀉而下，將水光靈動的璀璨光芒，投射在 CHANEL 經典款耳環上。

▲▲經典書包扣耳環。（圖／翻攝自CHANEL官網）
▲經典書包扣耳環。（圖／翻攝自CHANEL官網）
過去曾是炙手可熱的 Vintage 古董老香款式，如今又重回設計師懷抱，原是經典款包包上特有的書包鎖扣設計，搖身一變成為極具辨識度的耳環，簡約線條卻略帶厚度，很有存在感。

▲經典款金與黑耳環。（圖／翻攝自CHANEL官網）
▲經典款金與黑耳環。（圖／翻攝自CHANEL官網）
前面介紹多款女人味十足的耳環，別忘了香奈兒女士可是用男裝設計靈感解放女人的佼佼者！帥氣黑金設計的耳環，在黑亮光滑耳飾正面，以強烈對比感的設計營造反光質地，側面藏以滾珠飾邊，帥美有型。

同場加映精品 Logo 經典貼耳款耳環

同樣來自法國，擁有皇室優雅典範的 DIOR，自從創意總監 Maria Grazia Chiuri 巧妙重啟 Oblique 花紋與經典馬鞍包等設計，再度受到世人愛戴，成為兼顧品牌傳統與創新流行的最佳示範！賣翻的 30 Montaigne 蒙田系列「CD」標誌，幻化成多款耳飾攻佔你心！

▲以金色色調金屬，呈現具現代風格的
▲以金色色調金屬，呈現具現代風格的 CD Navy 耳釘。（圖／翻攝自DIOR官網）
▲有如鈕釦設計的
▲有如鈕釦設計的 Petit CD 耳環，以簡單圈飾設計「CD」標誌。（圖／翻攝自DIOR官網）
▲大膽的復古金色「CD」標誌，綴以白色水晶，呈現令人著迷的雋永質感。（圖／翻攝自DIOR官網）
▲大膽的復古金色「CD」標誌，綴以白色水晶，呈現令人著迷的雋永質感。（圖／翻攝自DIOR官網）
義大利品牌 FENDI 也是玩耍 Logo 出了名！繼仿若傾倒的 F 字母搭配圓圈設計的 F IS FENDI 系列、立體 FF 主題圖案配飾後，在 2021  秋冬秀上，由剛加入品牌的設計師 Kim Jones 操刀，全新 FENDI O’Lock 首飾一出場就引爆話題，連韓劇女神宋慧喬都已經佩戴著露臉。

▲鑲有黑色微型水晶，搭配鍍金處理的
▲鑲有黑色微型水晶，搭配鍍金處理的 F IS FENDI 標誌造型耳環。（圖／翻攝自FENDI官網）
▲FF主題圖案耳環，採復古鍍鈀表面處理，飾有香檳色水晶。另有銀製搭配白色水晶款。（圖／翻攝自FENDI官網）
▲FF主題圖案耳環，採復古鍍鈀表面處理，飾有香檳色水晶。另有銀製搭配白色水晶款。（圖／翻攝自FENDI官網）
▲最新
▲最新 FENDI O’Lock 耳環，將金屬製成的兩個 F 頭尾相連圈在一起，成為嶄新的 Logo 標誌。（圖／翻攝自FENDI官網）
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