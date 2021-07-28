奧運／「羽球王子」王子維苦戰2連勝！晉級16強盼戰球王

台灣「羽球王子」王子維今（28）在東京奧運男子單打小組賽提拍上陣，挑戰21歲愛爾蘭籍越南裔的阮日，最終以21：12、18：21、21：12兩勝一敗的戰績取下勝利，順利晉級男單16強，也是繼戴資穎、周天成後第三位中華羽球奧運代表隊晉級本屆東奧小組賽的選手。

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「羽球王子」王子維今天在東京奧運男子單打小組賽上陣，與21歲愛爾蘭籍越南裔的阮日過招，並於男單小組賽最後一役的第一場以21：12的優勢成功拿下第一盤勝負。接著第二盤對手打得相當積極，比數呈現逆勢開局，但王子維仍在與阮日第15分對局時追回比數並一路持續緊咬，可惜最終以18：21的些微差距進入第三場對決。

第三場雙方互不相讓，比數差距從未拉出超過2分，直到兩人追至11分休息後，王子維連續進攻奪下4分，並於

，中段成功甩開比數以21：12奪下晉級小組賽資格。

▲「羽球王子」王子維苦戰後如願拿到 16強淘汰賽入場券，將碰上丹麥前球王安賽龍 。（圖／翻攝自王子維IG）

世界排名第10的王子維，今年是生涯首次參加奧運，上一場比賽中，王子維對上來自斯里蘭卡的Karunaratne，最終以 21：12、21：15 拿下首場勝利，這場又成功拍落阮日取下二連勝，如願拿下16強淘汰賽入場券，更達成他在受訪時為自己訂下要闖出小組賽的目標，希望有幸能與世界冠軍得主、丹麥前球王安賽龍好好較量一場。（編輯：楊智傑）