COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

奧運／「羽球王子」王子維苦戰2連勝！晉級16強盼戰球王

▲台灣「羽球王子」王子維今（28）對上愛爾蘭籍越南裔的阮日，苦戰3局後順利晉級男單16強。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「羽球王子」王子維今（28）對上愛爾蘭籍越南裔的阮日，苦戰3局後順利晉級男單16強。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 19:22:53｜2021-07-28 19:33:32

台灣「羽球王子」王子維今（28）在東京奧運男子單打小組賽提拍上陣，挑戰21歲愛爾蘭籍越南裔的阮日，最終以21：12、18：21、21：12兩勝一敗的戰績取下勝利，順利晉級男單16強，也是繼戴資穎、周天成後第三位中華羽球奧運代表隊晉級本屆東奧小組賽的選手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「羽球王子」王子維今天在東京奧運男子單打小組賽上陣，與21歲愛爾蘭籍越南裔的阮日過招，並於男單小組賽最後一役的第一場以21：12的優勢成功拿下第一盤勝負。接著第二盤對手打得相當積極，比數呈現逆勢開局，但王子維仍在與阮日第15分對局時追回比數並一路持續緊咬，可惜最終以18：21的些微差距進入第三場對決。

第三場雙方互不相讓，比數差距從未拉出超過2分，直到兩人追至11分休息後，王子維連續進攻奪下4分，並於決勝局形成激戰，中段成功甩開比數以21：12奪下晉級小組賽資格。

▲「羽球王子」王子維挑戰男單小組賽晉級。（圖／翻攝自王子維IG）
▲「羽球王子」王子維苦戰後如願拿到16強淘汰賽入場券，將碰上丹麥前球王安賽龍。（圖／翻攝自王子維IG）
世界排名第10的王子維，今年是生涯首次參加奧運，上一場比賽中，王子維對上來自斯里蘭卡的Karunaratne，最終以 21：12、21：15 拿下首場勝利，這場又成功拍落阮日取下二連勝，如願拿下16強淘汰賽入場券，更達成他在受訪時為自己訂下要闖出小組賽的目標，希望有幸能與世界冠軍得主、丹麥前球王安賽龍好好較量一場。（編輯：楊智傑）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
61.96%38.04%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.19%28.81%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
29.58%70.42%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.11%17.89%
2021-07-26-2021-07-29
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀