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奧運／台灣英雄！柔道男神楊勇緯、跆拳正妹羅嘉翎返台

▲在東京奧運奪下獎牌的柔道「男神」楊勇緯、跆拳道正妹羅嘉翎28日返抵國門。（體育署提供）
▲在東京奧運奪下獎牌的柔道「男神」楊勇緯、跆拳道正妹羅嘉翎28日返抵國門。（體育署提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-07-28 19:33:52｜2021-07-28 20:35:57

東京奧運表現亮眼的舉重、柔道、跆拳道、輕艇等團隊今天回國受到民眾歡迎，尤其柔道「男神」楊勇緯、跆拳道正妹羅嘉翎更是備受矚目，另外如舉重方菀靈、張筑涵、劉威廷等選手也都光榮回台。經過政府安排，這些運動員都是搭商務艙回國，並且快速通關。

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楊勇緯提到自己的參賽心情，他說：「其實沒有什麼得失心，沒拿到當然有點難過，目標就是金牌，不過有遺憾，我下一次會更有動力。」

楊勇緯說：「感謝大家、體育署、柔道總會、中華奧會支持，我們可以讓世界看到台灣的柔道。」看到學姊郭婞淳奪金，他也坦言「真的好想要金牌喔！拿起來比自己的銀牌重了一點，但我知道「下次我也可以！」

羅嘉翎則是懷念手搖飲料，她也趁機跟老爸、老媽告白「我愛你們！」，她說：「這是很棒的經驗，國家幫助我們很多，只有感謝再感謝。」

「台灣隊長」劉威廷最後一次打奧運，他懇請各位國人持續給學弟妹加油，「我們都努力很久也很感謝大家支持。」

拿下女子舉重第四名的女將方菀靈則認為，「這是很棒的經驗，希望下一次能夠站在頒獎台上為國爭光。」

▲在東京奧運勇奪銅牌的跆拳道正妹羅嘉翎28日返抵國門。（體育署提供）
▲在東京奧運勇奪銅牌的跆拳道正妹羅嘉翎28日返抵國門。（體育署提供）
▲在東京奧運勇奪銀牌的柔道「男神」楊勇緯、28日返抵國門。（體育署提供）
▲在東京奧運勇奪銀牌的柔道「男神」楊勇緯、28日返抵國門。（體育署提供）
 

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