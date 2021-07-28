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李登輝辭世一週年　安倍晉三透露想訪台掃墓

▲日本前首相安倍晉三（右）接受產經新聞專訪表示，世上沒有像李前總統那樣為日本著想的領導人，只要情況允許，想到台灣掃墓。圖為故總統李登輝（左）2010年10月31日在外雙溪翠山莊會見時任日本首相安倍晉三。（中央社檔案照片）
▲日本前首相安倍晉三（右）接受產經新聞專訪表示，世上沒有像李前總統那樣為日本著想的領導人，只要情況允許，想到台灣掃墓。圖為故總統李登輝（左）2010年10月31日在外雙溪翠山莊會見時任日本首相安倍晉三。（中央社檔案照片）

中央社

2021-07-28 19:57:07

（中央社記者楊明珠東京28日專電）前總統李登輝去年7月30日辭世，享耆壽98歲。日本前首相安倍晉三接受產經新聞專訪表示，世上沒有像李前總統那樣為日本著想的領導人，只要情況允許，想來台灣掃墓。

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產經新聞報導，安倍言下之意是在觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情動向等情況後，考慮訪問台灣，並前往李前總統墳前掃墓。李前總統埋葬在台北郊外的公墓。

報導指出， 安倍1994年以自民黨青年局成員身分訪台，初次會晤時任總統的李登輝，此後兩人曾多次交流。

1995年至1996年中國對台灣近海試射飛彈，引發台海危機。李登輝多次率領台灣度過安全危機，安倍高度肯定李登輝的政治手腕與行動力。

安倍在產經專訪回顧說：「如果沒有李登輝先生，不知台灣是否能持續保有現在的地位，或許情況岌岌可危也說不定。」

安倍認為，台灣如果沒有李登輝，可能就沒有今天能與多國共享自由、民主、人權等普世價值的台灣。

安倍擔任首相時倡議「自由開放的印度太平洋」。他受訪時強調，冷戰時代因應國際局勢前線的是歐洲，現在因中國崛起，第一線移至太平洋，能力挺的是日本、美國等民主國家，鄰近中國的台灣在地緣政治上相當重要。

針對李登輝長期高度重視的台日關係，安倍表示，日台雙方情誼很親近，是特別的關係。除了持續進行交流外，為了讓台灣在國際社會確立地位，日本應該支援台灣。

安倍的想法是，具體而言，支持台灣以觀察員身份參加世界衛生組織大會（WHA），此外，盡可能協助台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

安倍在2006年首度擔任首相執政，2007年卸任，以國會議員身份訪台。當時，李登輝在位於台北郊外的寓所對安倍建言說：「你要再任首相才行，設立攸關國家運作的重要機關國家安全保障會議（國安會，NSC），也應該修憲。」

安倍透露，李登輝這番話讓他感到鼓舞。安倍於2012年再度擔任首相。（編輯：廖漢原）1100728

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