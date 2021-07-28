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《超感應學園》被姜濤告白　劉奕兒笑喊「全世界最幸福」

▲劉奕兒（右）透露，被姜濤告白像是全世界最幸福的女生。（圖／八大）
▲劉奕兒（右）透露，被姜濤告白像是全世界最幸福的女生。（圖／八大）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-28 21:00:00

《超感應學園》今（28日）舉辦線上VIP特映會，該片主演蔡凡熙、劉奕兒、姜濤、林思廷、洪群鈞、與監製唐在揚及導演林彥廷齊聚宣傳，劉奕兒透露，她與蔡凡熙、姜濤譜出「奇妙」的三角關係，笑說：「同時獲得兩位男士的愛，也是我的角色福利，尤其是看到姜濤跟我告白的戲時，我真的覺得我是全世界最幸福的女生。」想起一場蔡凡熙用手幫她擦眼淚的戲碼，劉奕兒爆料，開拍前蔡凡熙表示要去上廁所，但現場沒有地方可以洗手，直到演完後，她驚覺不對勁，逼問蔡凡熙有沒有洗手？對方卻回她：「上廁所幹嘛洗手？」讓她耿耿於懷，蔡凡熙聽完急澄清：「我是跟妳開玩笑的啦，我用礦泉水洗手之外，還加噴消毒水耶。」

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▲劉奕兒（右）爆料一次與蔡凡熙（左）對戲後，對方疑似上廁所沒洗手，但其實是誤會一場。（圖／八大）
▲劉奕兒（右）爆料一次與蔡凡熙（左）對戲後，對方疑似上廁所沒洗手，但其實是誤會一場。（圖／八大）
蔡凡熙自曝自己不像劇中角色會夢見鬼，反倒很常會夢見韓國女星，「我會夢到跟她們在一起，而且比較私心喜歡的還會多夢幾次，也很希望可以成真。」劉奕兒在看完片花後，回憶湧現哭成淚人兒，脫口內心話：「好想大家。」姜濤也感性說：「雖然我臉上沒哭，心裡卻在哭，因為我跟其他演員距離好遠，真的好想再到台灣跟大家見面。」由於去年來台拍攝期間早已被台灣各式美食征服，姜濤更搞笑地說可以考慮娶台灣妹。

▲主持人楊達敬（上排左起）、演員蔡凡熙、劉奕兒、姜濤、林思廷、洪群鈞出席《超感應學園》特映會。（圖／八大）
▲主持人楊達敬（上排左起）、演員蔡凡熙、劉奕兒、姜濤、林思廷、洪群鈞出席《超感應學園》特映會。（圖／八大）
蔡凡熙說：「《超感應學園》真的可以說是我拍過最累的一部戲，但在看到成果出來是這麼好，也讓我覺得累得很值得。」飾演陰間引路人的劉奕兒，因為要穿梭陰陽兩界，「戲裡沒朋友，又有一些無法說的祕密，也讓我總是在穿上戲服後，就會心悶，其實好幾次收工後，我都會在隔天心痛痛到醒，或是覺得自己的靈魂在哭，我在看完片花後，真的覺得好想大家。」林思廷、洪群鈞也異口同聲表示：「去年夏天的辛苦都值得了，是最棒的暑假。」

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