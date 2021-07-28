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民調九成滿意市府防疫　陳其邁：嚴格把關，讓市民更安全

▲民調顯示有九成滿意高市府防疫表現，市長陳其邁滿意度也高達84.2%，陳其邁表示，他還是會繼續戰戰競競，嚴格把關，讓市民更安全。(圖／高市府提供)
▲民調顯示有九成滿意高市府防疫表現，市長陳其邁滿意度也高達84.2%，陳其邁表示，他還是會繼續戰戰競競，嚴格把關，讓市民更安全。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-28 20:27:30

國策研究院文教基金會委託民調，九成滿意高市府防疫表現，市長陳其邁滿意度也高達84.2%，陳其邁今(28)日，這次疫情讓大家上寶貴的一課，也要特別感謝高雄市民的配合。不過今天高雄有1確診個案，這也代表戰爭尚未結束，他還是會繼續戰戰競競，嚴格把關，讓市民更安全。

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國策研究院文教基金會委託視拓調查中心進行電訪調查，結果顯示有9成民眾滿意高雄市政府防疫表現，超過半數表示非常滿意，陳其邁滿意度更高達84.2%。進一步交叉分析，高達98.9%泛綠支持者表示滿意，政黨傾向偏中立者有87.6%表達滿意，在泛藍支持者當中也有高達74.8%給予肯定。

陳其邁表示，這次疫情蔓延，大家都上了寶貴一課，自己學的是公共衛生，常被老師教導一句話，面對疾病、尤其傳染病時必須謙虛。在整個防疫過程裡面，每次看到由北到南疫情蔓延，都讓人覺得難過，有時候靜下來時也會覺得傷心，想著如何能夠讓人民平安、讓高雄更安全；而在過程裡面，也看到市民朋友團結防疫、看到許多人性溫暖，他要感謝全體市民。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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