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中國監管風暴擴大！謝金河曝「關鍵路口」：國際都在看

▲受到中國緊縮監管政策影響，近兩日香港及上海、深圳股市都陷入跌勢。（示意照／美聯社／達志影像）
▲受到中國緊縮監管政策影響，近兩日香港及上海、深圳股市都陷入跌勢。（示意照／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 20:40:35

受到中國緊縮監管政策影響，近兩日香港及上海、深圳股市都陷入跌勢。對此財信傳媒董事長謝金河也分析中國未來發展的「關鍵十字路口」，認為「這次的風暴，很可能是全球大資金重新評價中國投資的起點！」

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謝金河指出，這兩天，港股連續兩天帶量逾千點的狂殺，帶動上海，深圳股市加入跌勢，在一連串監管中，兩家市值最大的新經濟企業市值大縮水，其中，阿里巴巴跌至179.67美元，市值最低剩4,871億美元，騰訊從775.5跌到422港元，市值剩下5,181億美元，都比台積電的5,888億美元還少，這是不可思議的大跌。

從螞蟻集團上市叫停，阿里等於被砍斷一隻手，馬雲再退出經營團隊，阿里的力道減弱很多，而騰訊連續6罰，市值由9,151億美元掉到5,181億美元，元氣已大傷；謝金河認為，「這一次監管力度之大，前所未有，整個中資企業，單在美國掛牌上市的公司市值蒸發超過5,000億美元。這兩天，市場耳語不斷，有的指稱美國限令資金投資中國企業，摩根士丹利則認為中國股市還有兩成的下跌空間」。

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／NOWnews資料照片）
▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／NOWnews資料照片）
這次來自中央的監管風暴，可能是重新評價中國資產的機會。過去卅年投資中國一本萬利，是投資的顯學最具代表性的是橋水創辦人Ray Dalio，他堪稱是中國大好友，他只說中國有多好，美國有多麼不好；這些年，他在美國極力鼓吹投資中國，他認為人民幣一定可以取代美元，中國經濟規模一定可以超過美國。去年他參加在馬雲出事的論壇上，力主人民幣取代美元，這次風暴，他旗下基金損失慘重，有一說超過百億美元。而過去加碼中國科技股很積極的女股神ARK資本Cathie Wood大力出清中國科技股，包括阿里，騰訊，比亞迪等，她認為應該遠離中國科技股。

不過，也有逆勢加碼的，像是Krane Shares滬深中國網路ETF，這檔基金在台灣很受歡迎，但這次風暴受傷很重，股價從104.96美元跌至45.75美元，手上有這檔ETF的人可能損失不小。

謝金河提到，過去很多投資人只要聽到中國的相關產品，包括投資人民幣，大家也不問內容，立刻跳進去，包括，這次在台灣的外資，去年外資賣超台股5,394.7億元，今年到今天又賣超5,213.84億元，加起來超過1兆台幣，這些錢有的進中國，這次都遭到重傷害。但他也認為「慢慢地，大家會發現中國從開放走回監管的老路，昔日的世界工廠，14億人的大巿場，高消費力及企業的無窮盡成長，都到了關鍵十字路口，這次的風暴，很可能是全球大資金重新評價中國投資的起點」。（編輯：潘毅）

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