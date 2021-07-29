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泰國曼谷週邊確診屢飆　總理要求嚴管跨府移動

▲泰國28日通報新增1萬6533例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，曼谷新增3997例，雙雙創下新高，泰國總理帕拉育要求各府嚴管跨府移動，並在必要時封鎖疫情嚴重的區域。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國28日通報新增1萬6533例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，曼谷新增3997例，雙雙創下新高，泰國總理帕拉育要求各府嚴管跨府移動，並在必要時封鎖疫情嚴重的區域。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-29 05:55:51

（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）泰國今天通報新增1萬6533例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，曼谷新增3997例，雙雙創下新高，泰國總理帕拉育要求各府嚴管跨府移動，並在必要時封鎖疫情嚴重的區域。

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泰國自4月以來爆發第三波疫情，今天通報單日新增1萬6533例和133人死亡，泰國截至今天為止累計54萬3361個案例，其中4397人死亡、36萬694人康復出院、17萬8270人治療中。

疫情集中在曼谷以及周邊地區，曼谷今天的通報確診數同樣創下新高達到3997例，緊接著是周邊龍仔厝府（Samut Sakhon）的1147例、北欖府（Samut Prakan）的1088例以及春武里府（Chon Buri）864例。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天在一場視訊會議中指示疫情最嚴峻的深紅區各府首長要嚴加管控跨府移動，避免疫情擴散到其他地區，由於好幾個府傳出工廠或是工地群聚感染，帕拉育說，如果疫情惡化，各府應該考慮封鎖特定的區域14天。

被列為深紅區的包括曼谷及周邊的大城府（Ayutthaya）、北柳府（Chachoengsao）、春武里府（Chonburi）、佛統府（Nakhon Pathom）、暖武里府（Nonthaburi）、巴吞他尼府（Pathum Thani）、北欖府（Samut Prakan）及龍仔厝府（Samut Sakhon）。

南部靠近馬來西亞的也拉府（Yala）、陶公府（Narathiwat）、北大年府（Pattani）及宋卡府（Songkhla）同樣為深紅區。

由於曼谷醫療體系已經超載，許多確診病患等不到病床而在家中去世的消息頻傳，曼谷市政府除了緊急成立社區隔離中心，也改裝舊火車車廂，用來隔離輕症或無症狀患者，公共衛生部和交通部合作，讓一些病患可以搭專門火車回到自己家鄉治療。（編輯：韋樞）1100728

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