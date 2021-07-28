打造設計與創意工作者創業基地 「桃園設計庫」開始招募
桃園市政府青年事務局今年即將成立第四個創業基地「桃園設計庫─Taoyuan Design Cool」，以培育扶植設計與創意工作者為發展主軸，在中壢新明市場大樓6樓為創意工作者打造520坪共創空間的發展基地。自即日起至9月15日開放進駐申請，並提供進駐團隊及一般會員免收110年度費用的早鳥優惠，向各界一流的設計與創意人才拋出橄欖枝！
記者李春台/桃園報導
2021-07-28 23:43:40
「桃園設計庫」經過桃園青年局重新規劃整修，將提供設計創意工作者進駐，若設計工作者有意願進一步創業成立公司，更可以「桃園設計庫」為創業據點，申請商業登記。除了有多功能互動教室、職人教室、會議室、共創交流區等空間外，還將設計工作者們在日常工作中常使用的色票、紙樣等工具，搖身一變成為「設計材質牆」，並且搭配各式設計相關書籍可供閱讀，另提供百坪展場，歡迎設計相關學子及工作者在此策展，讓所有設計與創意人才在嶄新的基地中，創造交流與學習的可能。
桃園設計庫將提供7個適合團隊入駐的「進駐辦公室」，以及10席適合自由接案工作者的「固定座位區」，不論是剛入行的設計新鮮人或是已有經驗的自由接案者，又或者是3人以上設計工作團隊，凡符合「桃園設計庫」進駐資格者均可申請，搶先申請更可享有110年10月至12月免收租金的早鳥優惠。除此之外，「桃園設計庫」也招募一般會員，歡迎文創設計工作者、設計相關科系學生或對設計領域感興趣的民眾加入，可享空間借用及培力課程優惠，青年局與青年朋友們並肩同行，支撐夢想茁壯。
青年事務局顏蔚慈局長表示：「青年局近年致力推動在地設計產業發展，已串聯大專院校及高中職設計相關科系共21校44系，今年起由『桃園設計庫』出發，期望讓基地成為連結人才的窗口，並成為各界設計與創意工作者來桃園交流的樞紐，共創設計產業可能性」，「桃園設計庫」預計於110年10月底營運，將為設計工作者們帶來各式各樣的交流、講座與展覽活動，不論是桃園設計獎、桃園設計展或桃園設計論壇，未來都將以桃園設計庫為基地，持續讓桃園的設計人才被更多人看見，鏈結全世界。詳細招募辦法可至桃園市政府青年事務局官網或桃園設計庫臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/TYDESIGNCOOL/)查詢。