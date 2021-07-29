逾百諾貝爾得主連署！控北京阻達賴喇嘛、李遠哲峰會發言
首屆「諾貝爾獎峰會」於今年4月26日至28日舉行，但本月28日，全球多達100多位諾貝爾獎得主以聯合聲明的方式指控，中國政府曾試圖阻撓台灣化學家李遠哲、達賴喇嘛等人在峰會上發言。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-29 06:57:50｜2021-07-29 07:00:54
綜合外媒報導，超過100位諾貝爾獎得主指控北京，試圖以阻止前述2位諾貝爾得主發言的方式來「霸凌」科學界，在週三於網上發表的聯合聲明中，提到3月下旬和4月初，中國駐美國大使館都曾致電美國國家科學院高級官員，堅持要求取消預定的2位演講者—達賴喇嘛和李遠哲博士的邀請，不得讓他們在會議上發言，但都被拒絕。4月25日下午，峰會召開前夕，國家科學院再次收到中國大使館的電郵，要求不許讓達賴喇嘛和李遠哲博士發言，這次的請求同樣被拒絕。
其後，在4月26日的第一次虛擬會議期間，會議的視頻傳輸因遭網絡攻擊而中斷，類似的情況隔天也再度發生。聲明中表示：「不管這些攻擊是否與中國大使館的要求有關，我們對中國政府試圖通過阻止我們的2位獲獎者（或任何人）在中國以外的地方發言，這審查和欺凌科學界的行為感到憤怒。」
該連署聲明的主要發起人、新英格蘭生物實驗室首席科學官、同時也是1993年諾貝爾生理醫學獎得主的羅伯茨(Richard Roberts)指出，美國國務院和聯邦調查局已針對中方事先的電話進行調查。週三下午的例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅被問到此事時，表示並不知情。