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最新全球防疫排名出爐！台灣名次曝光　有進步仍可加強

▲知名外媒《彭博社》28日公布最新全球防疫韌性排名，台灣排名較上次的44名進步到40名。（圖／shutterstock）
▲知名外媒《彭博社》28日公布最新全球防疫韌性排名，台灣排名較上次的44名進步到40名。（圖／shutterstock）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-29 07:26:57

新冠肺炎疫情持續延燒，知名外媒《彭博社》28日公布最新全球防疫韌性排名，由挪威獲得榜首，台灣雖然比起上次進步，但在53個名單上列出的國家或地區中仍屬後段。

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根據《彭博社》報導，這次的評分指標仍然包括「疫苗接種率」、「封鎖嚴重性」、「航班飛行力」與「接種疫苗旅客的自由度」。挪威因疫苗接種率高，幾乎沒有新增死亡病例等原因，被評選為榜上第一名，瑞士、紐西蘭次之。

▲《彭博社》28日公布最新全球防疫韌性排名，由挪威獲得榜首。（圖／翻攝自彭博社）
▲《彭博社》28日公布最新全球防疫韌性排名，由挪威獲得榜首。（圖／翻攝自彭博社）
台灣部分，雖然4項指標都有進步，近日疫情也確實有趨緩，但本月名次僅從44名提升至40名，整體來說仍在後段班。去年12月時，台灣還位居排行榜第2，但自從5月爆發本土疫情後，先是退至第15名，6月又跌至第44名。

至於6月時因疫苗接種率上升、社經活動恢復，而被列為第1名的美國，這次則是退居第5，主要是因當地疫苗接種進度放緩，但Delta變種病毒導致美國7月感染病例再次激增，甚至迫使部分地區再次啟動防疫限制措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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