奧運／今日中華隊賽程！麟洋配拼4強　林昀儒戰中國球王

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06：30 高爾夫球男子組第一回合 潘政琮
台灣旅美高球好手潘政琮二度征戰奧運，由妻子林盈君將擔任桿弟，兩人將攜手站上東京奧運殿堂，今天一早展開首輪賽事，有了妻子並肩作戰，潘政琮將力拚拿下獎牌。
08：00 射擊女子25公尺手槍資格賽 吳佳穎、田家榛
吳佳穎、田家榛日前參加東京奧運女子10公尺空氣手槍，結果兩人都未能擠進前8強決賽，不進今天將出戰25公尺手槍，力拼闖進決賽，其中，田家榛暌違8年再戰奧運，上次在倫敦奧運10公尺空氣手槍表現不佳，不過25公尺手槍距離8強只有3分差距，今天表現也值得期待。
08：50 射擊男子不定向飛靶資格賽 楊昆弼
楊昆弼昨（28）日在男子不定向飛靶預賽出賽，預賽第一天的三輪成績是25、24、23分，總計72分，排名第21，不過距離第一名只差2分，今天還有一天賽程，擠進前6才可晉級明田的決賽；不定向飛靶射擊單輪滿分25分，預賽兩天共打5輪，昨天3輪、今天2輪，前六強可以晉級決賽；若出現同分無法決定前六強名額，不是看排名決定，仍需進行加賽，例如6到8名皆同分，則加射決定最後名額，若最後晉級決賽，將於14：30進行比賽。
10：01 射箭男子個人32強淘汰賽 鄧宇成
由魏均珩、湯智鈞以及鄧宇成組成的中華隊男子射箭團日前順利奪下銀牌後，今天將出戰男子個人射箭32強淘汰賽，盼鄧宇成乘著男團射箭銀牌的氣勢，一路殺進決賽。
11：10 划船女子單人雙槳半決賽 黃義婷
我國划船甜心黃義婷在預賽以8分04秒59，排名分組第4，未能擠進分組前3、取得直接晉級機會；不過日前的敗部復活賽中，以8分11秒56，名列分組第2，成績雖不如預賽，仍順利晉級24強準決賽，已刷新2016年里約奧運個人紀錄的25名，後來在準決賽中，最終以8分34秒51名列第6，無緣在前3名、晉級12強，不過今天仍要繼續進行排名賽，12人分組比賽各取前3名，決定13至18名或19至24名次，力拼最佳成績。
11：15 羽球男子雙打8強賽 王齊麟、李洋
世界排名第3的「麟洋配」分組賽就抽到「死亡之組」，在前兩戰1勝1負狀況下，昨（28）日成功拍下世界排名第一的印尼球王組合晉級8強，而今天將對上世界排名第4的日本地主隊組合遠藤大由、渡邊勇大，這也讓王齊麟苦笑「根本是籤王」，盼能乘著昨日打敗世界第一組合的氣勢，晉級四強。
11：32 射箭女子個人32強淘汰賽 林佳恩
林佳恩日前與隊友雷千瑩、譚雅婷參加女子團體射箭，射出隊內最佳成績，一共有28支10分箭，排名所有選手21名，而隊友譚雅婷及雷千瑩日前參加女子個人射箭都無緣晉級32強，林佳恩將是唯一希望，盼奮力一搏射進32強。
12：24 射箭男子個人32強淘汰賽 魏均珩
由魏均珩、湯智鈞以及鄧宇成組成的中華隊男子射箭團日前順利奪下銀牌後，今天將出戰男子個人射箭32強淘汰賽，盼魏均珩乘著男團射箭銀牌的氣勢，一路殺進決賽。
12：37 射箭男子個人32強淘汰賽 湯智鈞
由魏均珩、湯智鈞以及鄧宇成組成的中華隊男子射箭團日前順利奪下銀牌後，今天將出戰男子個人射箭32強淘汰賽，盼湯智鈞乘著男團射箭銀牌的氣勢，一路殺進決賽。
12：54 拳擊女子51公斤級16強 黃筱雯
在女子57公斤級林郁婷16強飲恨出局後，陳念琴前天先在69公斤級16強賽，為中華拳擊隊打下暌違49年的奧運勝利，吳詩儀也在60公斤級32強過關，今天換51公斤級黃筱雯接棒登場，期許往前邁進。
14：00 桌球男子單打4強 林昀儒
台灣桌球好手林昀儒昨（28）日在東奧桌球男單8強擊敗斯洛維尼亞約吉奇、晉級4強，追平台灣奧運桌球男單最佳成績，今天準決賽將對上世界排名第一的中國對手樊振東，是一大挑戰，他自己也表示「要打出自己沒想到的球」，讓我們一起為他加油！只要獲勝就能晉級金牌戰。
16：00 羽球男子單打16強賽 王子維
中華隊好手「羽球王子」王子維昨天也迎來小組賽最後一戰，以21比12、18比21、21比12擊敗愛爾蘭越南裔選手阮日，小組賽2戰全勝登上排頭，順利晉級16強，而今天將對上前世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）力拼晉級8強，王子維也坦言，安賽龍的進攻非常犀利，所以如果都讓對方舒服出手，那他恐怕也沒戲唱，因此如何限制對方、控制節奏，將是臨場應戰的決勝關鍵。
18：49 男子100公尺蝶式預賽 王冠閎
有「台灣蝶王」之稱的王冠閎，日前在男子200公尺蝶式預賽游出好成績，雖然在準決賽未能晉級，但依舊獲得滿堂彩，今晚將要在100蝶重現身手，儘管並非主攻強項，他仍期許抛開壓力放手一搏，力拼晉級。（編輯：張嘉哲）