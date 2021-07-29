COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

奧運／不爽網球場地濕熱難耐　俄國名將：我死了誰負責？

▲俄羅斯好手Daniil Medvedev因為東京奧運網球場濕熱而申請醫療暫停。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯好手Daniil Medvedev因為東京奧運網球場濕熱而申請醫療暫停。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-29 07:46:45

東京奧運炎熱的氣候越來越讓選手感到不適，特別是已經適應舒服涼爽氣候的歐美選手，對於濕熱難耐的比賽場地紛紛表示不滿．其中又以在室外進行的網球項目影響最大。在昨天一場「地獄」般的比賽中，俄羅斯名將Daniil Medvedev難忍不適，對催促他進行比賽的主審直截了當回應道：「我死了誰負責？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
世界球王Novak Djokovic在打完本屆奧運第一場賽事時，就在記者會上不解的表示，明明自己打完還有很多時間，他不明白為什麼官方堅持要把網球賽事安排在中午開打，而且現場有足夠的照明設備能夠支援在晚上進行賽事。

而前天剛剛淘汰大坂直美的Marketa Vondrousova，昨天又迎來了退賽禮，西班牙女將Paula Badosa因為在比賽中出現中暑情況，在喊了醫療暫停後仍無法作戰，因此只能在3:6丟掉第一盤後退賽。

在男單16強大戰Fabio Fognini的賽事，Medvedev一開始發揮不佳，對於潮濕炎熱的環境出身俄羅斯的他還是很不適應，在換邊休息時多次大力喘氣、還申請了醫療暫停，當主審Carlos Ramos詢問能否繼續比賽時，性格火爆他直接回嗆。

「我可以完成比賽，我是一名鬥士，我會把比賽打完。但我可能會死。如果我死了，國際網球總會(ITF)會不會承擔這個責任？」賽後他又無奈的透露自己當時眼前一片黑暗，「我不知道該怎麼做才能感覺好一些，我已經準備好倒在球場上了。」

Medvedev這場比賽最終還是以6:2、3:6、6:2獲勝，晉級八強。對於當時的情形，他直言那種感覺就像是橫膈膜被堵住，「我無法正常呼吸。這是我今為止最潮濕的一天——也許是最熱的一天。」

而在選手的巨大壓力之下，國際網總(ITF)在與球員、裁判和醫療專業人員進行充分討論後，宣布將進行賽程調整，29日開始的比賽將於當地時間下午3:00開始。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
64.91%35.09%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.11%28.89%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
29.38%70.62%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.21%17.79%
2021-07-26-2021-07-29
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀