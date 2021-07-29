奧運／不爽網球場地濕熱難耐　俄國名將：我死了誰負責？

東京奧運炎熱的氣候越來越讓選手感到不適，特別是已經適應舒服涼爽氣候的歐美選手，對於濕熱難耐的比賽場地紛紛表示不滿．其中又以在室外進行的網球項目影響最大。在昨天一場「地獄」般的比賽中，俄羅斯名將Daniil Medvedev難忍不適，對催促他進行比賽的主審直截了當回應道：「我死了誰負責？」

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世界球王Novak Djokovic在打完本屆奧運第一場賽事時，就在記者會上不解的表示，明明自己打完還有很多時間，他不明白為什麼官方堅持要把網球賽事安排在中午開打，而且現場有足夠的照明設備能夠支援在晚上進行賽事。

而前天剛剛淘汰大坂直美的Marketa Vondrousova，昨天又迎來了退賽禮，西班牙女將Paula Badosa因為在比賽中出現中暑情況，在喊了醫療暫停後仍無法作戰，因此只能在3:6丟掉第一盤後退賽。

在男單16強大戰Fabio Fognini的賽事，Medvedev一開始發揮不佳，對於潮濕炎熱的環境出身俄羅斯的他還是很不適應，在換邊休息時多次大力喘氣、還申請了醫療暫停，當主審Carlos Ramos詢問能否繼續比賽時，性格火爆他直接回嗆。

「我可以完成比賽，我是一名鬥士，我會把比賽打完。但我可能會死。如果我死了，國際網球總會(ITF)會不會承擔這個責任？」賽後他又無奈的透露自己當時眼前一片黑暗，「我不知道該怎麼做才能感覺好一些，我已經準備好倒在球場上了。」

Medvedev這場比賽最終還是以6:2、3:6、6:2獲勝，晉級八強。對於當時的情形，他直言那種感覺就像是橫膈膜被堵住，「我無法正常呼吸。這是我今為止最潮濕的一天——也許是最熱的一天。」

而在選手的巨大壓力之下，國際網總(ITF)在與球員、裁判和醫療專業人員進行充分討論後，宣布將進行賽程調整，29日開始的比賽將於當地時間下午3:00開始。