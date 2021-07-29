美國軍艦第七度通過台海　拜登上任後平均每月一次

美國伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold DDG-65），台灣時間28日通過台灣海峽，也是自美國總統拜登(Joe Biden)1月上任後，美國軍艦第7度通過台海。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-29 07:52:39
美國海軍第七艦隊29日凌晨公布「班福特號」例行通過台灣海峽的訊息，再度重申美國此舉符合國際法，也體現了美方對自由開放印太地區的承諾，美軍也將在國際法允許的任何地方，繼續飛行、航行與執行任務。
根據統計，自拜登政府上任以來，美國軍艦已是第7次通過台海，光是2月就有2次，分別是2月4日的馬侃號(DDG-56)以及2月24日的魏柏號(DDG-54)；接著是3月10日的芬恩號(DDG-113)，4月7日馬侃號(DDG-56)，5月18日魏柏號(DDG-54)，6月22日魏柏號(DDG-54)，接著就是7月28日的班福特號(DDG-65)，亦是班福德號自拜登上任以來首次通過台海。
中國對其他國家於台海等敏感區域的運作，向來大力反對，將其視為干涉內政、妨害中國主權的象徵；雖然此次軍艦行動，美國仍然聲稱是為確保印太地區自由開放，預計仍將引發北京的不滿與批評。