高溫、大雨特報齊發！專家：週末起嚴防「致災豪雨」

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨（28）日背風面台東長濱鄉因「焚風效應」有39.5度的極高溫；花蓮光復鄉37.5度，北台灣則因「沉降作用」及「太陽輻射」仍有高溫，其中以台北內湖區37.5度為最高；昨日迎風面中南部有明顯降雨，北、東午後亦有局部雷陣雨。今晨迎風面降雨範圍又較昨晨擴大，苗栗以南已有降雨。
吳德榮說，最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明日兩天天氣型態類似，但「西南季風」漸向北調，不穩定（熱力及動力）大氣影響的範圍逐日擴大、雨勢也有逐日增大的趨勢；除了迎風面苗栗以南有陣雨、雷雨，北部、東半部午後的局部雷陣雨亦逐日活躍。背風面北部、東半部未降雨前，則都是晴朗、炎熱，最高溫可達37、38度。今日各地氣溫落在，北部25至37度，中部25至36度，南部24至34度，東部23至38度。
週六（31日）至下週一（2日）「西南季風」持續，季風槽（Monsoon trough）甚至調整至台灣附近，模擬的雨勢繼續增大，影響範圍亦無減小的趨勢，由於將連日多雨、有累積大量降雨的潛勢，應慎防「致災」的可能。
吳德榮認為，下週二至週六（3至7日）季風槽的東端（關島北方海面）有低壓發展的跡象，但並未改變此「行星尺度」西南季風持續影響台灣的型態，迎風面的大量降雨看似「沒完沒了、未見盡頭」，應該注意。但已接近期末，模式模擬調整中、宜再觀察。