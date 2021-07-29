反諷國台辦抨擊台獨　游錫堃：不要放掉「毛澤東」

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朱鳳蓮說，正告民進黨當局和「台獨」分裂勢力，不要誤判形勢，祖國必須統一，也必然統一，「台獨」分裂勢力都將遭到堅決挫敗，未來將密切關注台灣一小撮「台獨」分子動向，依法予以嚴厲懲戒和打擊。
游錫堃則回應，「朱鳳蓮小姐，妳提升我的知名度，我感謝妳！」，不過，如果你要批判「台灣獨立」的支持者，請妳要公平一點，「不要放掉毛澤東」，因為他在我還沒有出生前，就開始支持台獨！
文末，游錫堃也貼出學者李筱峰的文章，該文章顯示根據李筱峰研究，回顧歷史，中國共產黨曾經贊成台獨。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-29 08:26:27
游錫堃則回應，「朱鳳蓮小姐，妳提升我的知名度，我感謝妳！」，不過，如果你要批判「台灣獨立」的支持者，請妳要公平一點，「不要放掉毛澤東」，因為他在我還沒有出生前，就開始支持台獨！
文末，游錫堃也貼出學者李筱峰的文章，該文章顯示根據李筱峰研究，回顧歷史，中國共產黨曾經贊成台獨。
仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？
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