反諷國台辦抨擊台獨　游錫堃：不要放掉「毛澤東」

台美若能建交，台灣正名、制憲與入聯等目標都可水到渠成

國台辦發言人朱鳳蓮昨（28）日批評「游錫堃之流，既荒謬，又可悲」，強調會對台獨份子依法予以嚴厲懲戒和打擊

﹔

朱鳳蓮反台獨，「

不要放掉毛澤東」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

對於

朱鳳蓮強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的，游錫堃之流「既荒謬，又可悲，公然散布「台獨」言論，明知「獨」不可為、不能為、不敢為，卻頑固堅持「台獨」立場，執意將「台獨」主張強加給廣大台灣民眾，企圖靠編織謊言來欺騙愚弄台灣民眾、誤導國際社會。

朱鳳蓮說，正告民進黨當局和「台獨」分裂勢力，不要誤判形勢，祖國必須統一，也必然統一，「台獨」分裂勢力都將遭到堅決挫敗，未來將密切關注台灣一小撮「台獨」分子動向，依法予以嚴厲懲戒和打擊。

游錫堃則回應，「朱鳳蓮小姐，妳提升我的知名度，我感謝妳！」，不過，如果你要批判「台灣獨立」的支持者，請妳要公平一點，「不要放掉毛澤東」，因為他在我還沒有出生前，就開始支持台獨！





文末，游錫堃也貼出學者李筱峰的文章，該文章顯示根據李筱峰研究，回顧歷史，中國共產黨曾經贊成台獨。



