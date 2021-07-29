COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

反諷國台辦抨擊台獨　游錫堃：不要放掉「毛澤東」

▲國台辦發言人朱鳳蓮昨（28）日批評「游錫堃之流，既荒謬，又可悲」，強調會對台獨份子依法予以嚴厲懲戒和打擊﹔游錫堃深夜在臉書發文反擊，要求朱鳳蓮反台獨，「不要放掉毛澤東」。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國台辦發言人朱鳳蓮昨（28）日批評「游錫堃之流，既荒謬，又可悲」，強調會對台獨份子依法予以嚴厲懲戒和打擊﹔游錫堃深夜在臉書發文反擊，要求朱鳳蓮反台獨，「不要放掉毛澤東」。（圖／記者呂炯昌攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-29 08:26:27

立法院長游錫堃日前說，台美若能建交，台灣正名、制憲與入聯等目標都可水到渠成，該言論引發中國不滿，國台辦發言人朱鳳蓮昨（28）日批評「游錫堃之流，既荒謬，又可悲」，強調會對台獨份子依法予以嚴厲懲戒和打擊游錫堃深夜在臉書發文反擊，要求朱鳳蓮反台獨，「不要放掉毛澤東」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於游錫堃的言論，朱鳳蓮強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的，游錫堃之流「既荒謬，又可悲，公然散布「台獨」言論，明知「獨」不可為、不能為、不敢為，卻頑固堅持「台獨」立場，執意將「台獨」主張強加給廣大台灣民眾，企圖靠編織謊言來欺騙愚弄台灣民眾、誤導國際社會。

朱鳳蓮說，正告民進黨當局和「台獨」分裂勢力，不要誤判形勢，祖國必須統一，也必然統一，「台獨」分裂勢力都將遭到堅決挫敗，未來將密切關注台灣一小撮「台獨」分子動向，依法予以嚴厲懲戒和打擊。

游錫堃則回應，「朱鳳蓮小姐，妳提升我的知名度，我感謝妳！」，不過，如果你要批判「台灣獨立」的支持者，請妳要公平一點，「不要放掉毛澤東」，因為他在我還沒有出生前，就開始支持台獨！

文末，游錫堃也貼出學者李筱峰的文章，該文章顯示根據李筱峰研究，回顧歷史，中國共產黨曾經贊成台獨。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
64.91%35.09%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.11%28.89%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
29.38%70.62%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.21%17.79%
2021-07-26-2021-07-29
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀