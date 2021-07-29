COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美艦今年第7度通過台海　國防部：全程掌握、狀況正常

▲美國海軍第七艦隊勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）通過台灣海峽。(圖／第七艦隊官網)
▲美國海軍第七艦隊勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）通過台灣海峽。(圖／第七艦隊官網)

記者呂炯昌/綜合報導

2021-07-29 09:02:30

美國海軍第七艦隊勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）昨日通過台灣海峽，這是拜登政府今年1月就任之後，美軍艦第7度通過台海。國防部今（29）日表示，美艦通過台海期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第七艦隊發布新聞稿指出，「班福特號」依據國際法在台灣海峽例行過境，展現美國對自由開放印太地區的承諾。我國國防部表示，美驅逐艦一艘，航經台灣海峽由南向北行駛，通過台海北駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

為勃克級I型(Arleigh Burke I)驅逐艦，1994年11月9日下水，1996年3月30日服役，排水量8800多噸，母港為日本橫須賀。以韓戰時為拯救袍澤的生命而捐軀的海軍三級醫務兵愛德華·克萊德·班福特（Edward C. Benfold）命名。

「班福特號」艦上主要武裝為MK41垂直飛彈發射器，共具備90具發射單元，能夠發射標準二型、標準六型防空飛彈、戰斧巡弋飛彈、阿斯洛克反潛火箭(ASROC)，另外有2門防空用方陣快砲、Mk 45 5吋(127公釐)艦砲、魚叉反艦飛彈，攻擊火力強大。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
64.91%35.09%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.11%28.89%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
29.38%70.62%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.21%17.79%
2021-07-26-2021-07-29
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀