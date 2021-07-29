美艦今年第7度通過台海 國防部：全程掌握、狀況正常
美國海軍第七艦隊勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）昨日通過台灣海峽，這是拜登政府今年1月就任之後，美軍艦第7度通過台海。國防部今（29）日表示，美艦通過台海期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
記者呂炯昌/綜合報導
2021-07-29 09:02:30
第七艦隊發布新聞稿指出，「班福特號」依據國際法在台灣海峽例行過境，展現美國對自由開放印太地區的承諾。我國國防部表示，美驅逐艦一艘，航經台灣海峽由南向北行駛，通過台海北駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
為勃克級I型(Arleigh Burke I)驅逐艦，1994年11月9日下水，1996年3月30日服役，排水量8800多噸，母港為日本橫須賀。以韓戰時為拯救袍澤的生命而捐軀的海軍三級醫務兵愛德華·克萊德·班福特（Edward C. Benfold）命名。
「班福特號」艦上主要武裝為MK41垂直飛彈發射器，共具備90具發射單元，能夠發射標準二型、標準六型防空飛彈、戰斧巡弋飛彈、阿斯洛克反潛火箭(ASROC)，另外有2門防空用方陣快砲、Mk 45 5吋(127公釐)艦砲、魚叉反艦飛彈，攻擊火力強大。