台美日國會戰略論壇　陳以信提3訴求：建立台日經貿會談

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳以信提出，應建立三方二軌區域對話平台，並共同發布區域情勢報告，同時建立台日制度化經貿會談，朝向台日BTA或EPA邁進，並且儘速恢復台日定期漁業會談，並展開新階段協商。
陳以信表示，由於西太平洋與台灣海峽和平穩定是台美日三方共同利益，他首先呼籲，建立三方二軌區域對話平台，每年由三方國會輪流舉行，邀集三方主要政黨、重要智庫代表與會，針對西太平洋與台海情勢進行廣泛二軌對話，並且每年共同發布區域和平情勢評估報告，為長期推動區域和平穩定奠定制度基礎。
陳以信指出，2011年國民黨執政時，台日簽署投資保護協議，他呼籲以此協議第 23 條授權成立之共同委員會為基礎，可仿照台美 TIFA 會談，建立台日制度化經貿會談， 藉以深化台日經貿與投資關係。短期或可研議日本福島五縣市食品進口議題，跨境電 子商務，或產業供應鏈之議題。長期則可以朝向簽署台BTA或 EPA為目標。
陳以信強調，2013 年國民黨執政時，台日簽署漁業協議，處理釣魚台漁權爭議。但此 會議近兩年因為疫情停止召開，近兩年多次漁業糾紛，衝擊台日關係發展，並且台日漁業協議中的第二階段，要求針對八重山以南海域進行協商，這些年遲遲沒有展開。 他呼籲，希望台日儘快展開合作，排除台日海上合作的負面因素。
立法院新聞稿表示，此次論壇對於強化台美日三邊及提升台日雙邊關係都有深刻及重要歷史戰略意義，未來更期盼能與美日等理念相近的國家持續深化民主同盟友好關係。