台美日國會論壇　游錫堃呼籲：台海有事立即外交承認台灣

首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議今（29）日登場，立法院長游錫堃以立法院「台日交流聯誼會」會長名義參加。游錫堃在致詞中強調維持台海和平的重要性，若台海有事應立即外交承認台灣，並及早促成美日台經貿結盟。

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