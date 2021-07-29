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台美日國會論壇　游錫堃呼籲：台海有事立即外交承認台灣

▲首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議登場，立法院長游錫堃以立法院「台日交流聯誼會」會長名義參加。(圖／游錫堃立院辦公室提供)
▲首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議登場，立法院長游錫堃以立法院「台日交流聯誼會」會長名義參加。(圖／游錫堃立院辦公室提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-29 10:39:32

首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議今（29）日登場，立法院長游錫堃以立法院「台日交流聯誼會」會長名義參加。游錫堃在致詞中強調維持台海和平的重要性，若台海有事應立即外交承認台灣，並及早促成美日台經貿結盟。

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游錫堃致詞時表示，兩個禮拜前日本內閣通過《2021年版防衛白皮書》，首度明載台灣局勢的穩定對日本安全保障和國際社會的重要性。其實早在今年3月的美日安全諮商會議、4月的美日峰會、到5月的日歐高峰會，日本都一再強調台海和平穩定的重要性。6月參議院還全院一致通過力挺台灣參世界衛生組織（WHA）決議案，菅義偉首相也在隔日的G7峰會上支持台灣以觀察員身分，參與WHO年度大會。台日兩國多年來互相扶持、情深義重的獨特情誼，就好像日本防衛副大臣中山先生所說：「日本與台灣不只是朋友，還是兄弟和家人！」

游錫堃舉例，2013年習近平力推「一帶一路」擴張對外影響力，2015年更啟動「中國製造2025」，以偷竊智慧財產權等方式彎道超車，要從「製造大國」邁向「製造強國」。2016年不接受南海仲裁結果，還出爾反爾違反了習近平自己本身2015年「不會把南海諸島軍事化」的公開承諾。中國在在都以美國為戰略對手，正如美國前副總統彭斯所說：「中國意圖將美國擠出西太平洋」。

針對區域情勢，游錫堃呼籲維持優勢防衛能力穩定台海及東亞和平，他指出，過去5年來，中國在西太平洋部署的軍事武器數量是美國的4至5倍。去年共機騷擾台灣空域，平均1天15.6架次，《經濟學人》雜誌甚至向預警，「台灣是世界上最危險的地方」。台灣作為國際民主社群的一員，我們有信心捍衛民主自由與國民福祉。為確保區域的穩定安全，亦將與印太民主國家合作。更盼台灣能有機會加入美、日、印、澳的「四邊安全對話」（QUAD）合作機制。

游錫堃也呼籲協調印太民主國家一起對中國畫紅線，他呼籲美日兩國邀請印太地區所有民主國家，一起警告中共，「台海有事，將立即外交承認台灣」，用這樣的方式來嚇阻中共企圖「以武力片面改變現狀」的意圖與行動。最後，游錫堃呼籲台灣是世貿組織(WTO)和亞太經合會(APEC)成員，是全球第21大暨亞洲第6大經濟體，與台灣成為更緊密的經貿夥伴，有助於各國的利益。呼籲美日兩國早日與台灣建立BTA或FTA，並支持台灣加入CPTPP。

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