台美日國會論壇　游錫堃呼籲：台海有事立即外交承認台灣

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游錫堃舉例，2013年習近平力推「一帶一路」擴張對外影響力，2015年更啟動「中國製造2025」，以偷竊智慧財產權等方式彎道超車，要從「製造大國」邁向「製造強國」。2016年不接受南海仲裁結果，還出爾反爾違反了習近平自己本身2015年「不會把南海諸島軍事化」的公開承諾。中國在在都以美國為戰略對手，正如美國前副總統彭斯所說：「中國意圖將美國擠出西太平洋」。
針對區域情勢，游錫堃呼籲維持優勢防衛能力穩定台海及東亞和平，他指出，過去5年來，中國在西太平洋部署的軍事武器數量是美國的4至5倍。去年共機騷擾台灣空域，平均1天15.6架次，《經濟學人》雜誌甚至向預警，「台灣是世界上最危險的地方」。台灣作為國際民主社群的一員，我們有信心捍衛民主自由與國民福祉。為確保區域的穩定安全，亦將與印太民主國家合作。更盼台灣能有機會加入美、日、印、澳的「四邊安全對話」（QUAD）合作機制。
游錫堃也呼籲協調印太民主國家一起對中國畫紅線，他呼籲美日兩國邀請印太地區所有民主國家，一起警告中共，「台海有事，將立即外交承認台灣」，用這樣的方式來嚇阻中共企圖「以武力片面改變現狀」的意圖與行動。最後，游錫堃呼籲台灣是世貿組織(WTO)和亞太經合會(APEC)成員，是全球第21大暨亞洲第6大經濟體，與台灣成為更緊密的經貿夥伴，有助於各國的利益。呼籲美日兩國早日與台灣建立BTA或FTA，並支持台灣加入CPTPP。