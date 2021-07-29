炒肉絲要加「蛋清」才專業？大廚曝銷魂煮法：鮮香又嫩滑

許多人在三餐中，至少有兩餐會吃到「肉」類料理，而肉類的烹調方式多元，可蒸、可煎，還可拿來炒菜，是許多家庭裡必備的食材。然而，炒肉看似簡單，但要炒得色香味俱全便是一門學問了！近日搜狐美食專欄《大慶談美食》就指出，無論炒什麼肉都要加「2佐料」一起炒，這樣口感才會鮮香又嫩滑。

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《大慶談美食》表示，很多人在炒肉時都，都會在熱油後直接把肉絲下鍋，但這種方式很容易肉炒得又柴又乾，其實還有更完美的炒法，那就是加入「

蛋清

」及「

玉米澱粉

」，前者可以使肉質更滑嫩，後者則能鎖住肉絲裡的水分，利用這兩樣加入些許清水，把肉放進去抓勻在下鍋炒，肉質會更細嫩滑順。

▲炒肉要怎麼炒才好吃？搜狐美食專欄《大慶談美食》就指出，無論炒什麼肉都要加「2佐料」一起炒，這樣口感才會鮮香又嫩滑。（圖／NOWnews資料照）

《大慶談美食》也提醒，若想讓肉的口味更重一些，可以在上一個步驟前，先將肉絲或肉片進行醃製，用鹽、白糖、生抽、米酒與胡椒粉一起調製，接著用手將這些調料和肉都攪拌均勻，稍微靜置15分鐘，待其上色、入味即可。此外，也可以加入些許食用油，因為加入食用油的話，肉絲表面便會形成一種油膜，可以防止肉絲的水分走失，避免肉質太乾。（編輯：許苡晴）