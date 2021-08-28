最美海灣地標　台北雪梨灣全齡化設施　小資族輕鬆入手

現階段不論是台北或新北，房價都履創新高，上班族或小資族想要在台北置產，逐漸成遙不可及的夢想，更別說想要一個景觀怡人、生活愜意的環境；以致於不少人向外發展「用時間換取金錢」為自己的生活品質加分。
位在基隆的「台北雪梨灣」基地高達3980坪，這裡最大的賣點，就是可以居高臨下看到壯闊的風景，這也是大台北地區少有的海景景觀花園度假宅，而因為稀有，更吸引了不少雙北區的首購及換屋、退休族群前來賞屋。
可遠眺八斗子漁港，「台北雪梨灣」地勢高而平坦，基地位置緊鄰當地知名大型社區建案「山海觀」，沿途皆為遼闊大海景，整個社區居高臨下、環山望海，光是在1樓社區庭園就可賞山海美景，而且基隆在地生活機能完善，近瑞芳、十分寮瀑布、北海岸等景點不勝枚舉；大多人都誤以為基隆很遠，其實不然，到基隆市區僅需15分鐘；開車5分鐘就可上62線接國道一號，到台北城工作只需35分鐘通勤時間、周末更可省去假日塞在高速公路上的時間，留在基隆遊山玩水才是真正快意的樂活人生。
由知名六峰建設與總行營造豪宅團隊打造，包含簡俊卿建築師及榮獲照明金質獎的光影設計名師羅伊真、台北豪宅御用景觀設計李淑雲、公共空間魔法師王崇熙等5大名師團隊共同設計規劃。「台北雪梨灣」建築外觀呈現波浪曲線狀，造型搶眼，呼應基隆在地的海洋特色；大基地、大花園、大棟距融合綠建築及優質建材，不但緊鄰保護區且高綠覆率，社區內栽種的樹木種類多元，入住後可依四季變化欣賞各種中庭美景。大坪數海景總價只要1280萬起，目前工程進度地上6樓。