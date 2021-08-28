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最美海灣地標　台北雪梨灣全齡化設施　小資族輕鬆入手

▲台北雪梨灣波浪外觀，像極了在海灣度假村的環境，全齡化公共設施完善，讓住戶生活品質提升不少。（圖／台北雪梨灣提供）
▲台北雪梨灣波浪外觀，像極了在海灣度假村的環境，全齡化公共設施完善，讓住戶生活品質提升不少。（圖／台北雪梨灣提供）

生活中心/綜合報導

2021-08-28 11:00:00｜2021-08-28 11:28:37

現階段不論是台北或新北，房價都履創新高，上班族或小資族想要在台北置產，逐漸成遙不可及的夢想，更別說想要一個景觀怡人、生活愜意的環境；以致於不少人向外發展「用時間換取金錢」為自己的生活品質加分。

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位在基隆的「台北雪梨灣」基地高達3980坪，這裡最大的賣點，就是可以居高臨下看到壯闊的風景，這也是大台北地區少有的海景景觀花園度假宅，而因為稀有，更吸引了不少雙北區的首購及換屋、退休族群前來賞屋。

可遠眺八斗子漁港，「台北雪梨灣」地勢高而平坦，基地位置緊鄰當地知名大型社區建案「山海觀」，沿途皆為遼闊大海景，整個社區居高臨下、環山望海，光是在1樓社區庭園就可賞山海美景，而且基隆在地生活機能完善，近瑞芳、十分寮瀑布、北海岸等景點不勝枚舉；大多人都誤以為基隆很遠，其實不然，到基隆市區僅需15分鐘；開車5分鐘就可上62線接國道一號，到台北城工作只需35分鐘通勤時間、周末更可省去假日塞在高速公路上的時間，留在基隆遊山玩水才是真正快意的樂活人生。

▲台北雪梨灣可居高臨下看到八斗子漁港，是大台北地區少見的海景度假宅。（圖／台北雪梨灣提供）
▲台北雪梨灣可居高臨下看到八斗子漁港，是大台北地區少見的海景度假宅。（圖／台北雪梨灣提供）
台北雪梨灣專案經理鄭朝輝表示，台灣雪梨灣主打飯店度假宅，共5大棟總戶數474戶＋1店面，主打1~4房、分為19~62坪，22種房型滿足各類購屋族需求，全齡化公共設施完善，大器造景的藝術廊道、溫馨小包廂KTV室、歡樂運動Bar空間、室內外兒童專屬遊戲區、攀岩練習場、圖書館、烹飪教室等，不管平日或假日，住戶可以盡情使用，而且停車場每層皆採獨立出入口，B3更挑高至2.7米，讓喜愛野外活動的露營車也能安心停車。

▲從建築外觀到室內設計都倚賴豪宅團隊打造，細節相當講究。（圖／台北雪梨灣提供）
▲從建築外觀到室內設計都倚賴豪宅團隊打造，細節相當講究。（圖／台北雪梨灣提供）
由知名六峰建設與總行營造豪宅團隊打造，包含簡俊卿建築師及榮獲照明金質獎的光影設計名師羅伊真、台北豪宅御用景觀設計李淑雲、公共空間魔法師王崇熙等5大名師團隊共同設計規劃。「台北雪梨灣」建築外觀呈現波浪曲線狀，造型搶眼，呼應基隆在地的海洋特色；大基地、大花園、大棟距融合綠建築及優質建材，不但緊鄰保護區且高綠覆率，社區內栽種的樹木種類多元，入住後可依四季變化欣賞各種中庭美景。大坪數海景總價只要1280萬起，目前工程進度地上6樓。

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