最美海灣地標　台北雪梨灣全齡化設施　小資族輕鬆入手

現階段不論是台北或新北，房價都履創新高，上班族或小資族想要在台北置產，逐漸成遙不可及的夢想，更別說想要一個景觀怡人、生活愜意的環境；以致於不少人向外發展「用時間換取金錢」為自己的生活品質加分。





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位在基隆的「台北雪梨灣」基地高達3980坪，這裡最大的賣點，就是可以居高臨下看到壯闊的風景，這也是大台北地區少有的海景景觀花園度假宅，而因為稀有，更吸引了不少雙北區的首購及換屋、退休族群前來賞屋。





可遠眺八斗子漁港，「台北雪梨灣」地勢高而平坦，基地位置緊鄰當地知名大型社區建案「山海觀」，沿途皆為遼闊大海景，整個社區居高臨下、環山望海，光是在1樓社區庭園就可賞山海美景，而且基隆在地生活機能完善，近瑞芳、十分寮瀑布、北海岸等景點不勝枚舉；大多人都誤以為基隆很遠，其實不然，到基隆市區僅需15分鐘；開車5分鐘就可上62線接國道一號，到台北城工作只需35分鐘通勤時間、周末更可省去假日塞在高速公路上的時間，留在基隆遊山玩水才是真正快意的樂活人生。





▲台北雪梨灣可居高臨下看到八斗子漁港，是大台北地區少見的海景度假宅。（圖／台北雪梨灣提供）

▲從建築外觀到室內設計都倚賴豪宅團隊打造，細節相當講究。（圖／台北雪梨灣提供）

目前工程進度地上6樓。