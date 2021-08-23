雙北還有2字頭房價！三鶯線發酵　鶯歌成置產購屋新目標

後疫情時代不僅改變民眾生活習慣，對於買屋的要求也開始轉變，不再執著於人口稠密的熱點地區，反而將目光轉往郊區，更加重視景觀、健康，只要交通便利，就可以用更划算的價格，買到更大坪數的空間，住得更加舒適。受到捷運三鶯線將在2023年完工，加上新北市政府未來10年將以大漢溪為界，推動「三鶯文創整合計畫」等題材發酵，帶動三峽、鶯歌地區當地房市，成為新北居民買屋新焦點。





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早期在新莊、汐止地區已打響名聲的合康建築團隊，近年來以「易居邦」系列深耕鶯歌地區，前三期建案「易居邦I」、「易居邦II」與「心自慢」，皆大獲好評圓滿完銷，建立起良好的口碑，因此合嘉建設也趁勝追擊，再次推出第四期「景自慢」大棟距景觀宅，強調鄰近尖山永久保護區，不僅擁有一片綠意的山景，更規劃200坪中庭運動公園，鋪上跟運動場相同的PU跑道，讓住戶回到家，就能享有健康舒適的居住環境，因此一推出，詢問度就相當熱烈。





▲第四期「景自慢」大棟距景觀宅，強調鄰近尖山永久保護區，擁有一片綠意的山景。（圖／資料照片）

除了獲得綠建築標章外，「景自慢」在公共區域設計更是處處用心，社區四周全部種綠，並規劃果樹植栽區。針對孩子活動範圍，空中中庭公園更是鋪上PU跑道，孩子運動放電更安全。由於社區位於緩坡上，對外爬坡樓梯中間還設計了溜滑梯，讓好動的孩子可以直接溜下來，讓出門上學的路，變成一件好玩的事情！





▲「景自慢」在公共區域設計更是處處用心，社區四周全部種綠，並規劃果樹植栽區。針對孩子活動範圍，空中中庭公園更是鋪上PU跑道。（圖／資料照片）