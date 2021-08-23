雙北還有2字頭房價！三鶯線發酵 鶯歌成置產購屋新目標
生活中心/綜合報導
2021-08-23 11:00:00
後疫情時代不僅改變民眾生活習慣，對於買屋的要求也開始轉變，不再執著於人口稠密的熱點地區，反而將目光轉往郊區，更加重視景觀、健康，只要交通便利，就可以用更划算的價格，買到更大坪數的空間，住得更加舒適。受到捷運三鶯線將在2023年完工，加上新北市政府未來10年將以大漢溪為界，推動「三鶯文創整合計畫」等題材發酵，帶動三峽、鶯歌地區當地房市，成為新北居民買屋新焦點。
早期在新莊、汐止地區已打響名聲的合康建築團隊，近年來以「易居邦」系列深耕鶯歌地區，前三期建案「易居邦I」、「易居邦II」與「心自慢」，皆大獲好評圓滿完銷，建立起良好的口碑，因此合嘉建設也趁勝追擊，再次推出第四期「景自慢」大棟距景觀宅，強調鄰近尖山永久保護區，不僅擁有一片綠意的山景，更規劃200坪中庭運動公園，鋪上跟運動場相同的PU跑道，讓住戶回到家，就能享有健康舒適的居住環境，因此一推出，詢問度就相當熱烈。這次推出的「景自慢」位於鶯歌尖山路和中正二路交叉口，基地近1600坪，共分為4棟，樓高15層，房型設計為2房26坪及3房36坪，每層僅有4戶且無店面，不僅出入單純，每戶皆為邊間，採光良好。地下4層，採全平面車位共218個。
除了獲得綠建築標章外，「景自慢」在公共區域設計更是處處用心，社區四周全部種綠，並規劃果樹植栽區。針對孩子活動範圍，空中中庭公園更是鋪上PU跑道，孩子運動放電更安全。由於社區位於緩坡上，對外爬坡樓梯中間還設計了溜滑梯，讓好動的孩子可以直接溜下來，讓出門上學的路，變成一件好玩的事情！尖山區位處生活機能核心，週邊餐廳、便利商店、賣場林立，路口還有鶯歌第一間全聯即將進駐，5分鐘車程即達老街，騎車或Ubike到鶯歌火車站也僅7-8分鐘距離，加上臨近國道3號三鶯交流道，往北至板橋中和，往南接國道2號前往機場，交通便捷。目前板南線沿線房價已高不可攀，雙和、板橋、土城房價都已超過5字頭，因此被視為板南線延伸的三鶯線，不僅擄獲年輕首購族的青睞，加上恩主公醫院及新設立的土城醫院也相當近，吸引不少新北換屋族及退休族。
【景自慢- 26-36坪 極上景觀頭等席】
預約了解 :02-26797188
接待中心 :新北市鶯歌區尖山路276號(7-11對面)
官方網站 : https://reurl.cc/dG9KlV
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