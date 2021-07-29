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台美日國會戰略論壇　蔡壁如感謝美日捐贈疫苗

▲首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議登場，包含民主進步黨團羅致政委員（左一）、中國國民黨團陳以信委員（右一）、民眾黨團蔡壁如委員（左二）、時代力量黨團陳椒華委員與立法院長游錫堃代表出席。(圖／蔡壁如國會辦公室提供)
▲首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議登場，包含民主進步黨團羅致政委員（左一）、中國國民黨團陳以信委員（右一）、民眾黨團蔡壁如委員（左二）、時代力量黨團陳椒華委員與立法院長游錫堃代表出席。(圖／蔡壁如國會辦公室提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-29 11:20:50

首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議今（29）日登場，台灣民眾黨立委蔡壁如在與談時感謝美國與日本捐贈疫苗，幫助台灣度過難關。

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蔡壁如以立法院台日交流聯誼會副會長致詞表示，她要以台灣人的身分，特別是也是醫護人員，並代表台灣民眾黨，感謝美國與日本，贈送了250萬劑莫德納疫苗及337萬劑的AZ疫苗。台灣首次面對大規模疫情爆發，政府購買的疫苗尚未到位時，這些疫苗為台灣注入一劑強心針，幫台灣度過最艱難的時刻。 

蔡壁如指出，「患難見真情」除了展現我們地緣上命運一體的真摯友誼，也彰顯了台美日是共享民主、自由、人權等普世價值的盟邦。面對中國霸權的崛起，我們期待能與美、日更加深化戰略合作的友好同盟關係，同時台灣也能與中國「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，堅持立場但不惡言相向，以盡力維持台海的和平與區域的穩定。 

蔡壁如也表示，受到疫情和氣候變遷影響，全球供應鏈正進行結構性調整，台灣願意與美日產業界，在區域合作和全球供應鏈，增進經濟合作與協力，以強化面對全球變遷衝擊的韌性。期待各位支持台灣，透過CPTPP與雙邊FTA等架構，促進平等互惠與開放的貿易關係，並重視環境與勞動的保障。

蔡壁如最後指出，由於東亞地域生活圈的密切往來，台灣民眾也非常關心福島第一核電廠廢水排放及福島周邊食品進口的議題，相信能在「公開透明、資訊對等」的原則下，化解疑慮，並維護海洋生態與食品安全。

        

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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