年齡不到20就為國爭光！盤點8位表現亮眼年輕好手

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▲今年女子街頭滑板項目的獎牌得主有13歲的西矢椛（Momiji Nishiya）和拉薏莎．李爾（Rayssa Leal），以及16歲的中山楓奈 (Funa Nakayama)。(圖/擷取自美聯社)

來自美國阿拉斯加州的莉迪亞·雅各比（Lydia Jacoby）年紀比三位滑板女將大幾歲，年僅17歲的她在週二的女子100公尺蛙式游泳項目中拿下了金牌。

▲來自美國阿拉斯加州的莉迪亞·雅各比（Lydia Jacoby）年僅17歲，在週二的女子100公尺蛙式游泳項目中拿下了金牌。(圖/取自美聯社)

▲台灣的青年選手也在東奧表現非常出色，如 跆拳道銅牌得主羅嘉翎、桌球銅牌得主林昀儒，以及體操選手洪源禧。(圖/ @chia__ling_和@lin__yun_ju_/IG)

2020東奧的上半場也快進入尾聲了，短短五天內就看到許多年輕一代的運動選手在各自的比賽項目中發光發熱，真是讓人感到欣慰。

▲今年奧運最年輕的選手是來自敘利亞的桌球小將亨德・扎扎（Hend Zaza）。(圖/取自美聯社)

新生代運動選手紛紛在國際運動比賽中亮相並取得好成績，可謂下一代運動員的好榜樣，同時也能鼓勵年幼的後輩們繼續往夢想前進。相信這些新生代運動員會繼續在各自領域裡創下佳績，為國爭光，就讓我們拭目以待吧。