COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

年齡不到20就為國爭光！盤點8位表現亮眼年輕好手

▲新生代選手當中最引人矚目的莫過於年齡不到二十歲的青年選手了。(圖/取自美聯社, @chia__ling_ 和 @lin__yun_ju_ / IG)
▲新生代選手當中最引人矚目的莫過於年齡不到二十歲的青年選手了。(圖/取自美聯社, @chia__ling_ 和 @lin__yun_ju_ / IG)

The China Post/綜合報導

2021-07-29 11:19:06｜2021-07-29 11:20:29

根據The China Post報導，2020 東京奧運會已進入第五天，而來自世界各地的頂級運動選手都在努力奪牌為國爭光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
運動老將們宣佈退休後就由新生代運動小將取代這些前輩們的位置，也因此今年奧運迎來了許多新面孔。

新生代選手當中最引人矚目的莫過於年齡不到二十歲的青年選手了。

他們年紀輕輕就在東奧表現亮眼，有些選手在自己國家裡根本還不能開車，卻在奧運舞台上拿下獎牌，也難怪世界各地的媒體都對他們非常關注。

今年女子街頭滑板項目的獎牌得主有13歲的西矢椛（Momiji Nishiya）和拉薏莎．李爾（Rayssa Leal），以及16歲的中山楓奈 (Funa Nakayama)。三位青年於週一分別拿下了該奧運項目的金、銀和銅牌，成為史上年紀最小的奧運獎牌得主之一。

▲今年女子街頭滑板項目的獎牌得主有13歲的西矢椛（Momiji
▲今年女子街頭滑板項目的獎牌得主有13歲的西矢椛（Momiji Nishiya）和拉薏莎．李爾（Rayssa Leal），以及16歲的中山楓奈 (Funa Nakayama)。(圖/擷取自美聯社)
來自美國阿拉斯加州的莉迪亞·雅各比（Lydia Jacoby）年紀比三位滑板女將大幾歲，年僅17歲的她在週二的女子100公尺蛙式游泳項目中拿下了金牌。

▲來自美國阿拉斯加州的莉迪亞·雅各比（Lydia
▲來自美國阿拉斯加州的莉迪亞·雅各比（Lydia Jacoby）年僅17歲，在週二的女子100公尺蛙式游泳項目中拿下了金牌。(圖/取自美聯社)
台灣的青年選手也在東奧表現非常出色，有幾位千禧年後的選手陸續奪牌為台爭光，像是跆拳道銅牌得主羅嘉翎、桌球銅牌得主林昀儒，以及體操選手洪源禧。洪源禧雖與奧運獎牌擦身而過，但憑藉可愛的長相以及「撞臉」台灣藝人小S的女兒，還是受到許多台灣民眾的愛戴。

▲台灣的青年選手也在東奧表現非常出色，如
▲台灣的青年選手也在東奧表現非常出色，如 跆拳道銅牌得主羅嘉翎、桌球銅牌得主林昀儒，以及體操選手洪源禧。(圖/ @chia__ling_和@lin__yun_ju_/IG)
今年奧運最年輕的選手是來自敘利亞的桌球小將亨德・扎扎（Hend Zaza），可惜年僅12歲的她無緣向上晉級，在與39歲的奧地利選手劉佳大戰一場後，終究逃不過被淘汰的命運。2020東奧的上半場也快進入尾聲了，短短五天內就看到許多年輕一代的運動選手在各自的比賽項目中發光發熱，真是讓人感到欣慰。

▲今年奧運最年輕的選手是來自敘利亞的桌球小將亨德・扎扎（Hend
▲今年奧運最年輕的選手是來自敘利亞的桌球小將亨德・扎扎（Hend Zaza）。(圖/取自美聯社)
新生代運動選手紛紛在國際運動比賽中亮相並取得好成績，可謂下一代運動員的好榜樣，同時也能鼓勵年幼的後輩們繼續往夢想前進。相信這些新生代運動員會繼續在各自領域裡創下佳績，為國爭光，就讓我們拭目以待吧。

更多新聞請看The China Post

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
64.52%35.48%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
70.9%29.1%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
29.36%70.64%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.41%17.59%
2021-07-26-2021-07-29
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀