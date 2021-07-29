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羅嘉翎返台曬「隔離畫面」又圈粉！網融化狂喊：國民女友

▲國手羅嘉翎拿下東京奧運跆拳道57公斤級銅牌。（圖／體育署提供）
▲國手羅嘉翎拿下東京奧運跆拳道57公斤級銅牌。（圖／體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 11:23:07｜2021-07-29 11:24:57

東京奧運賽事正如火如荼進行當中，目前我國選手發揮精彩，其中在跆拳道項目拿下銅牌的「跆拳道正妹」羅嘉翎一夕爆紅，她返台後在臉書分享隔離照片，拿著飲料自拍的模樣，令許多網友看完不禁瘋喊是「國民女友！」

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19歲女將羅嘉翎家中經營跆拳道館，從小在道館長大，本屆東京奧運中拿下跆拳道項目銅牌。她在比賽後透露，出國這幾天最想念台灣的手搖飲料，她也在得獎後也趁機跟老爸、老媽告白「我愛你們！」並稱「這是很棒的經驗，國家幫助我們很多，只有感謝再感謝。」

羅嘉翎今早在臉書貼文表示「早安大家，我們昨晚已經平安的到隔離酒店了喔」，關於許多網友留言詢問「你們不用隔離嗎？」她笑回「還是需要的喔，所以請大家放心」，且說「昨天晚上已經喜獲一杯來自家人的手搖杯啦！而今早打開房門拿早餐，發現是來自總統府的早餐，是很有名的阜杭豆漿耶」。

▲羅嘉翎返台後在臉書分享隔離照片。（圖／翻攝自羅嘉翎臉書）
▲羅嘉翎返台後在臉書分享隔離照片。（圖／翻攝自羅嘉翎臉書）
此外，羅嘉翎還在文中附上一杯拿著手搖飲料的自拍照，她對著鏡頭露齒燦笑，畫面短短一個上午吸引逾8千網友按讚響應；粉絲看完也忍不住直呼「我們的國民女友」、「台灣英雄美眉，辛苦了，好好休息喲！」「早安！台灣之光，看到國手吃的早餐很豐盛，期待嘉翎下次比賽可以拿金牌或銀牌，加油」、「好可愛呀」、「辛苦＋0在東奧時的表現，很棒，為國爭光拿下銅牌，好好休息，2024巴黎奧運加油」、「辛苦了！恭喜，凱旋歸國」。（編輯：賴詠璿）

▲在跆拳道項目拿下銅牌的「跆拳道正妹」羅嘉翎一夕爆紅。（圖／翻攝自羅嘉翎臉書）
▲在東京奧運拿下銅牌的「跆拳道正妹」羅嘉翎一夕爆紅。（圖／翻攝自羅嘉翎臉書）
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