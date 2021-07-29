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才呼籲議員助理不應打公費疫苗　梁文傑遭爆早打完疫苗

▲在呼籲議員助理不應特權施打公費疫苗後，民進黨台北市議員梁文傑遭到爆料，自己早已打完疫苗卻不准助理施打。（圖／記者丁上程攝，2021.07.29）
▲在呼籲議員助理不應特權施打公費疫苗後，民進黨台北市議員梁文傑遭到爆料，自己早已打完疫苗卻不准助理施打。（圖／記者丁上程攝，2021.07.29）

記者丁上程／台北報導

2021-07-29 11:23:53｜2021-07-29 11:24:27

民進黨台北市議員梁文傑日前在臉書上PO文，表示收到台北市議會相關公文，開放議員的公費助理能夠施打公費疫苗。梁文傑則表示一向主張要按年齡儘快往下打，反對再用任何身份別插隊，也不覺得當議員或助理有比一般上班族危險，並且強調助理都已經上政府系統預約施打。不過現在梁文傑卻遭到爆料，自己已經施打完疫苗。

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臉書粉絲專頁《靠北助理》匿名爆料，指出梁文傑已經打完疫苗卻不讓助理造冊，只想到自己沒想到其他辦公室的感受，更強調梁文傑的PO文讓許多議員也不同意助理造冊施打疫苗。更直言梁文傑自費施打疫苗「當中猫膩以為別人都不知道嗎？」並強調希望梁文傑能夠公布辦公室助理的施打狀況，讓民眾知道其實助理都沒打疫苗。

對此梁文傑今（29）日上午也出面說明，表示自己已打完2劑，第1劑是在5月初疫情尚未爆發、也沒什麼人要打時，他響應政府號召自費施打，70天後就接種第2劑，當然現在狀況就是打疫苗速度很快，相信20至40歲的助理應很快就打得到，所以不用特別幫忙安排。

梁文傑強調，凡是能夠先的人都會想先打到，但這兩三個月內，議員跟助理的工作內容沒什麼特殊危險性，就不用跟別人插隊。

▲7月28日全台確診個案分布圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月28日全台確診個案分布圖。（圖/NOWnews製圖）
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