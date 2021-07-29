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中秋月餅搭配西點、咖啡　經典美味一次滿足

▲「義大詠月禮盒」大膽採用燦爛耀眼的時尚金作為禮盒主色，4款廣式月餅搭配義巧酥及濾掛咖啡包。（圖／義大皇家酒店提供）
▲「義大詠月禮盒」大膽採用燦爛耀眼的時尚金作為禮盒主色，4款廣式月餅搭配義巧酥及濾掛咖啡包。（圖／義大皇家酒店提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-07-29 11:39:41

中秋為國人重要節日之一，藉由送禮溫熱彼此情誼，是節日一大樂事。義大皇家酒店與義大天悅飯店攜手推出「義大詠月禮盒」，廣式月餅搭配主廚特製款西點「義巧酥」、還有多國風味濾掛咖啡包，經典美味一次滿足；高雄萬豪酒店打造兩款中秋禮盒，有傳統廣式口味，也推出蛋黃酥及綠豆椪，符合不同送禮需求。

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義大皇家酒店與義大天悅飯店攜手推出「義大詠月禮盒」，大膽採用燦爛耀眼的「時尚金」作為禮盒主色；禮盒內容則有鹹香奢華味的「XO干貝」、柔滑棗泥中吃得到蛋香的「棗泥蛋黃」、清新茶香中帶著梅子酸甜的「烏龍茶脆梅」、芬芳濃郁的「御膳黑胡麻」等4款廣式月餅各一個，搭配主廚設計的特製款西點「義巧酥」5個，還有與糕點最速配的多國風味濾掛咖啡5包。即日起開放預訂 ，9月7日前完成預購皆可享定價85折，大量購買亦有優惠。

▲高雄萬豪酒店打造兩款中秋禮盒，有傳統廣式口味，也推出蛋黃酥及綠豆椪。（圖／高雄萬豪酒店提供）
▲高雄萬豪酒店打造兩款中秋禮盒，有傳統廣式口味，也推出蛋黃酥及綠豆椪。（圖／高雄萬豪酒店提供）
高雄萬豪酒店的「豪月中秋禮盒」以淡雅精緻立體珠寶盒為概念，綴以曼妙飛翔的蝴蝶花紋，散發時尚優雅極致品味，盒內有6款經典廣式月餅，分別有馥郁鹹香的雙黃蓮蓉、酸甜爽口的核桃鳳梨、細膩柔滑的蛋黃豆沙、遵循古法的雙黃棗泥、豐盛澎湃的伍仁金腿、甜而不膩的純淨豆蓉，口味經典、禮盒散發法式優雅品味。同步推出「掬月中秋禮盒」嚴選蛋黃酥及綠豆椪8粒裝，以喜氣花卉、玉兔為設計語彙，採用溫柔月光為底色，簡潔大方，兼具時尚感與實用性。即日起至8月31日前訂購，享有9折早鳥優惠價，一樓大廳設有月餅銷售中心，方便消費者訂購取貨。

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