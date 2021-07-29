名家論壇》錢震宇／寫錯選手名字的背後

台灣政壇總是不會讓人失望。四年一度的奧運會開始，這次因為疫情晚了一年舉辦，不過絲毫不減政治人物搶搭奧運順風車的興頭。隨著獎牌數進帳，藍綠白的政治人物開始在社群上恭賀得獎的選手，卻發生令人啼笑皆非的低級錯誤，這不是一句抱歉或說什麼回國要獻花就能帶過。





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更深層的意義是，政治人物普遍性淺碟化的廉價操作手法，早就是把體育選手當成一次性消費產品，「只求有不求好」的態度，讓人厭惡到極點不說，對於努力奮戰、替國家爭取榮耀的選手來說其實是種傷害。





立委、民代出了什麼錯，幹了什麼蠢事，我不想再多提，替他們宣傳；我想強調的是，如果政治人物真的在意這項運動、關心這位運動員的話，尤其這些選手是代表國家參加四年才辦一次的世界級賽事，不應該是用幾張圖片加上一些慶賀文字帶過，何況還離譜的寫錯選手名字及項目。





關鍵問題是，很多政治人物的臉書其實都是小編在寫，政治人物根本沒在管。





為了搶在第一時間po出文章，小編當成交辦事項，為了po而po，甚至根本不了解選手以及運動項目，趕著發出去後才發現問題，趕緊補救。可見，政治人物對於這種體育選手打氣文或恭喜文毫不關心，先都沒有事前審稿，只求有就好，反正被發現錯誤，大不了說聲抱歉，不是故意的就好。





再看看政治人物的hashtag都寫些什麼，不外乎楊勇緯、戴資穎、郭婞淳、小林老師等熱門選手，語詞也差不多是恭賀奪金、東奧加油、台灣加油，甚至有些立委、縣市長po出賽事轉播連結及選手小檔案。說真的，這些資訊需要立委、縣市長去提供嗎？大家不會上網找嗎？hashtag選手大家會覺得你很厲害嗎？還是認為這是選民服務的一種呢？





這些選手在出發前往東京前，有的縣市長及立委可能壓根沒見過他們，對於他們比賽的項目及規則可能也都不清楚，但這都沒有關係，可是不要不懂裝懂或是看到選手奪牌或是孤軍奮戰後，為了擔心自己沒跟上這波風潮，去刻意營造自己跟選手的關係，或是電視同框照，只想趁機推銷自己，這樣真的很糟糕。





這邊舉兩個例子，大家可以做個比較。蔡英文臉書從7月21日發了第一篇奧運文後，之後就開始狂po猛發，截至28日已經發了17篇奧運臉書文，平均一天超過兩篇，頻率之高，讓人咋舌。但每篇文章都像在介紹選手的出賽時程，又好似球評在講解比賽過程，tag滿滿的選手名字。一個國家的領導人，不講自己任內為選手做了什麼，也沒講回來後會承諾選手做到什麼，好像真的把自己當成是觀眾，純粹欣賞比賽。





而郭台銘的臉書只po了一篇奧運文。內容是，郭台銘2013年就結識了莊智淵，了解他的想法，並從2013年起支持莊智淵「青年選手十年計劃」，每年約六百萬的經費共計10年，投入在培育下一代的年輕選手。郭台銘藉由莊智淵向所有的中華隊選手致敬，通篇就談莊智淵一人。到奧運結束前，郭台銘或許就只有這篇文章，但光這一篇就足以海放其他政治人物。





台灣政壇每四年就會發作一次奧運熱，這熱來得快去得也快，有人可以在這熱潮中與選手共享喜悅，有人就只想盡辦法要擠到選手旁邊一起拍照，等熱潮散去，人走茶涼，最後怕又留下選手孤單無助的身影。





政治人物蹭選手之前，先好好想想自己為選手做過什麼吧！











●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人





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