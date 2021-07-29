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名家論壇》錢震宇／寫錯選手名字的背後

▲民進黨立委吳思瑤團隊製圖時卻將郭婞淳名字誤植為另一名舉重選手陳玟卉，遭全民圍剿。（圖／吳思瑤辦公室提供）
▲民進黨立委吳思瑤團隊製圖時卻將郭婞淳名字誤植為另一名舉重選手陳玟卉，遭全民圍剿。（圖／吳思瑤辦公室提供）

文/錢震宇

2021-07-29 11:50:08｜2021-07-29 11:50:15

台灣政壇總是不會讓人失望。四年一度的奧運會開始，這次因為疫情晚了一年舉辦，不過絲毫不減政治人物搶搭奧運順風車的興頭。隨著獎牌數進帳，藍綠白的政治人物開始在社群上恭賀得獎的選手，卻發生令人啼笑皆非的低級錯誤，這不是一句抱歉或說什麼回國要獻花就能帶過。

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更深層的意義是，政治人物普遍性淺碟化的廉價操作手法，早就是把體育選手當成一次性消費產品，「只求有不求好」的態度，讓人厭惡到極點不說，對於努力奮戰、替國家爭取榮耀的選手來說其實是種傷害。

立委、民代出了什麼錯，幹了什麼蠢事，我不想再多提，替他們宣傳；我想強調的是，如果政治人物真的在意這項運動、關心這位運動員的話，尤其這些選手是代表國家參加四年才辦一次的世界級賽事，不應該是用幾張圖片加上一些慶賀文字帶過，何況還離譜的寫錯選手名字及項目。

關鍵問題是，很多政治人物的臉書其實都是小編在寫，政治人物根本沒在管。

為了搶在第一時間po出文章，小編當成交辦事項，為了po而po，甚至根本不了解選手以及運動項目，趕著發出去後才發現問題，趕緊補救。可見，政治人物對於這種體育選手打氣文或恭喜文毫不關心，先都沒有事前審稿，只求有就好，反正被發現錯誤，大不了說聲抱歉，不是故意的就好。

再看看政治人物的hashtag都寫些什麼，不外乎楊勇緯、戴資穎、郭婞淳、小林老師等熱門選手，語詞也差不多是恭賀奪金、東奧加油、台灣加油，甚至有些立委、縣市長po出賽事轉播連結及選手小檔案。說真的，這些資訊需要立委、縣市長去提供嗎？大家不會上網找嗎？hashtag選手大家會覺得你很厲害嗎？還是認為這是選民服務的一種呢？

這些選手在出發前往東京前，有的縣市長及立委可能壓根沒見過他們，對於他們比賽的項目及規則可能也都不清楚，但這都沒有關係，可是不要不懂裝懂或是看到選手奪牌或是孤軍奮戰後，為了擔心自己沒跟上這波風潮，去刻意營造自己跟選手的關係，或是電視同框照，只想趁機推銷自己，這樣真的很糟糕。

這邊舉兩個例子，大家可以做個比較。蔡英文臉書從7月21日發了第一篇奧運文後，之後就開始狂po猛發，截至28日已經發了17篇奧運臉書文，平均一天超過兩篇，頻率之高，讓人咋舌。但每篇文章都像在介紹選手的出賽時程，又好似球評在講解比賽過程，tag滿滿的選手名字。一個國家的領導人，不講自己任內為選手做了什麼，也沒講回來後會承諾選手做到什麼，好像真的把自己當成是觀眾，純粹欣賞比賽。

而郭台銘的臉書只po了一篇奧運文。內容是，郭台銘2013年就結識了莊智淵，了解他的想法，並從2013年起支持莊智淵「青年選手十年計劃」，每年約六百萬的經費共計10年，投入在培育下一代的年輕選手。郭台銘藉由莊智淵向所有的中華隊選手致敬，通篇就談莊智淵一人。到奧運結束前，郭台銘或許就只有這篇文章，但光這一篇就足以海放其他政治人物。

台灣政壇每四年就會發作一次奧運熱，這熱來得快去得也快，有人可以在這熱潮中與選手共享喜悅，有人就只想盡辦法要擠到選手旁邊一起拍照，等熱潮散去，人走茶涼，最後怕又留下選手孤單無助的身影。

政治人物蹭選手之前，先好好想想自己為選手做過什麼吧！

 

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com

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