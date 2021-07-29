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南京疫情擴散景區也遭殃！專家：未來1至2週是關鍵

▲疫情發生後，南京祿口機場嚴格查驗從南京機場出港旅客的48小時核酸陰性證明。（圖／翻攝自搜狐）
▲疫情發生後，南京祿口機場嚴格查驗從南京機場出港旅客的48小時核酸陰性證明。（圖／翻攝自搜狐）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-29 11:53:36

中國江蘇省會南京市近日爆發Delta變種毒株疫情，至今已傳播到6省11市，連帶湖南省張家界市也因為有感染者軌跡交集，而陸續爆出關連病例。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，未來1至2週是重要觀察期，要看有無更多二代與三代病例發生在其他省市，以確定疫情有無被限縮在南京範圍。

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綜合陸媒報導，張文宏醫生29日凌晨在微博PO文，認為此次南京的疫情，促使中國全境經受壓力測試，大家都非常關心南京疫情會不會失控或者繼續惡化。對此張文宏指出，南京疫情遵循「點狀-線狀-彌散」規律，如果把祿口機場作為一個爆發點來看，是循著航空線路向各個省市擴散，目前外省市的病例，基本上均是在對相關重點人群的篩查中發現的，還處於祿口機場相關的傳播線上，在外省市尚未發現脫離機場這條線路的無源頭較多社區擴散病例，顯示疫情應該還在可控範圍。

▲張文宏醫生分享對此次南京疫情的看法，認為未來1到2週是重要的關鍵期。（圖／翻攝自微博）
▲張文宏醫生分享對此次南京疫情的看法，認為未來1到2週是重要的關鍵期。（圖／翻攝自微博）
張文宏聲稱，後續1-2週，各省市如果沒有更多的二代與三代病例發生，本輪疫情的規模仍然會限制在南京市。而在南京本地，與祿口機場相關感染人員的家庭聚集發病是主要的特徵，祿口地區出現較多與機場相關的病例，但南京其他區域並未出現較多的沒有源頭的社區病例，說明還處於大範圍社區彌散前階段。

目前，南京已採取嚴格的防控措施，如果管控有效，可在數週內得到控制，關鍵還是後續1-2週的監測，如果進一步出現了較多與祿口機場無直接相關的病例，則標誌著疫情規模會擴大，可能需要採取更為果斷的措施；張文宏也呼籲民眾，現階段最需要冷靜，嚴格遵循防控策略並逐步逐區完成核酸檢測，最差的時候就會過去。

雖然有專家信心喊話，但目前讓外界擔心的是，湖南省張家界市28日通報，因本月26日診斷的遼寧省大連市3例無症狀感染者(17日由大連飛往張家界，在南京祿口機場轉機停留約2小時)、7月27日診斷的大連市1例無症狀感染者等病例，在時間和空間上有軌跡交集，共同指向22日晚間的魅力湘西劇場，經評估，7月22日晚上第一場的所有觀眾(逾2000名)屬於高風險人群，當局急籲主動報告並接受檢測。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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