南京疫情擴散景區也遭殃！專家：未來1至2週是關鍵

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張文宏聲稱，後續1-2週，各省市如果沒有更多的二代與三代病例發生，本輪疫情的規模仍然會限制在南京市。而在南京本地，與祿口機場相關感染人員的家庭聚集發病是主要的特徵，祿口地區出現較多與機場相關的病例，但南京其他區域並未出現較多的沒有源頭的社區病例，說明還處於大範圍社區彌散前階段。
目前，南京已採取嚴格的防控措施，如果管控有效，可在數週內得到控制，關鍵還是後續1-2週的監測，如果進一步出現了較多與祿口機場無直接相關的病例，則標誌著疫情規模會擴大，可能需要採取更為果斷的措施；張文宏也呼籲民眾，現階段最需要冷靜，嚴格遵循防控策略並逐步逐區完成核酸檢測，最差的時候就會過去。
雖然有專家信心喊話，但目前讓外界擔心的是，湖南省張家界市28日通報，因本月26日診斷的遼寧省大連市3例無症狀感染者(17日由大連飛往張家界，在南京祿口機場轉機停留約2小時)、7月27日診斷的大連市1例無症狀感染者等病例，在時間和空間上有軌跡交集，共同指向22日晚間的魅力湘西劇場，經評估，7月22日晚上第一場的所有觀眾(逾2000名)屬於高風險人群，當局急籲主動報告並接受檢測。
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