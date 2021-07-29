奧運／射箭個人賽　泰雅女射手林佳恩逆轉晉級32強

2020東京奧運，我國泰雅女射手林佳恩生涯第2度挑戰奧運，儘管一開賽找不到準心，但關鍵第五回合連射2支10分箭，以總比數6比4逆轉擊敗希臘六屆奧運元老Evangelia Psarra，挺進32強。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-29 11:55:45｜2021-07-29 11:57:48
28歲的林佳恩是來自新竹泰雅族，首度踏上五環殿堂是2012年的倫敦奧運，相隔9年和老戰友「雷母」雷千瑩、譚雅婷一起在東京奧運並肩作戰，個人排名賽射出3人最佳的651分，排在第21名，和湯智鈞出戰混雙，可惜止步首輪，女團賽事同樣未能闖進次輪。
因為颱風影響賽程，林佳恩排到今天出戰個人賽，第一回合射出9、7、8分，以24:25讓出，暫時以0比2落後，第二回合，林佳恩第一支箭僅射出6分，以22:25再度失手，0比4落後。
第三回合，林佳恩在最後一支箭終於找回準心，射出她本場第1支滿分10分箭，以25:24要回一局，比分2比4。第四回合，對手失誤出現6分箭，林佳恩反到以24:22拿下，追平4比4。
關鍵第五回合，林佳恩先射出10分，接著對手也射出滿分，林佳恩挺住壓力又是10分，最後以29:28，有驚無險以6比4逆轉戰局拿下32強門票。