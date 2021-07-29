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台塑醫材中心明年6月完工　規劃2025停產一次性民生塑料

▲台塑高值化布局，今（29）日宣布規畫投資3.9億元，在仁武廠設立「醫療材料生產中心」，預計2022年6月完工。同時宣布2025年停止生產PVC/PE/PP一次性民生用品塑料，以降低對環境衝擊。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲台塑高值化布局，今（29）日宣布規畫投資3.9億元，在仁武廠設立「醫療材料生產中心」，預計2022年6月完工。同時宣布2025年停止生產PVC/PE/PP一次性民生用品塑料，以降低對環境衝擊。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-29 12:06:56

台塑公司高值化布局，今（29）日宣布規畫投資3.9億元，在仁武廠設立「醫療材料生產中心」，預計2022年6月完工。醫材中心主要是為開發先進的醫療材料，讓台塑所生產的產品，能更廣泛的應用在醫療與民生用途。另外，台塑也指出，2025年停止生產PVC/PE/PP一次性民生用品塑料，以降低對環境衝擊，落實環保。

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台塑公司指出，疫情期間，台塑成為「口罩國家隊」後盾一員，全力提供各項醫療防護、衛生用品所需要的原料，和其他業者共同完成「口罩國家隊」的使命。更於2020年成功量產流動性世界第一的聚丙烯(PP)熔噴原料，以其製作的 口罩熔噴層，具有超細絲徑、超高濾效與高度透氣的特性，成為易呼吸、高防護的口罩首選原料。

而近年來，台塑積極推動仁武廠轉型，先後投入工業4.0、人工智慧(AI)研發中心、染料敏化電池試量產線、複材中心等，除提升自身競爭力外，同時也引領國內產業升級。

有鑑於此，台塑規畫投資3.9億元，在仁武廠設立「醫療材料生產中心」，預計2022年6月完工。醫材中心主要是為開發先進的醫療材料，讓台塑所生產的產品，能更廣泛的應用在醫療與民生用途，也可提高下游加工產品的附加價值。目前優先朝向雙離子高分子材料量產技術之開發，以解決供應瓶頸，強化醫療產品量能。

同時，研發雙離子高分子複合膠粒，提升既有產品之附加價值，應用於洗腎用血液迴路管、鼻胃管、防護衣、細胞培養袋與低殘留針筒等醫療器材。未來將進一步擴大應用於其他醫療用途，並開發抗菌防臭衣服、美容保溼面膜與特殊塗料等民生及工業用品領域。

而為保護地球與大自然和諧共處，台塑也宣布2025年停止生產PVC/PE/PP 一次性民生用品塑料，以降低對環境衝擊，落實環保。像是聚氯乙烯(PVC) 因應國際減塑趨勢，PVC銷售領域早已轉型至窗框、壁板及地磚等耐久性用途產品，迄今如保鮮膜、真空成型包裝盒及收縮膜等一次性民生用品用途，2020年僅銷售1.5萬噸，占總銷售量1.2%。

至於聚丙烯(PP)應用於食品包裝材、成衣包裝袋及民生用塑膠袋等，都屬一次性用品，2020年銷售量6.2萬噸，占總銷售量12.8%。而公司已投入在自然環境中生物可分解的PP複合材料研發，目前在實驗室獲得初步驗證，將加快開發導入量產銷售。預計2025年起，原一次性民生用品所使用之PP原料，將全面改以生物可分解PP複材供應。

至於聚乙烯(PE) ，台塑產製用於一次性民生用品之HDPE保鮮袋、垃圾袋與市場袋、LLDPE購物袋、麵包袋及保鮮膜，2020年銷售量分別為17.7萬噸及4.2萬噸，占總銷售量20.4%及4.9%。 因應國際減塑趨勢，PE銷售轉型也開始進行，逐步降低一次性民生用品銷售比重。

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